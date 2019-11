Moisés "Tito" Limansky y un merecido reconocimiento

En una sesión que se extendió durante una hora se vivió un momento muy emotivo cuando se aprobó una ordenanza para imponer el nombre de Moisés a la plaza del Barrio Güemes ubicada en la intersección de las calles F. Galassi y M. Aragno.

Todos los concejales destacaron la figura del empresario, no sólo en ese rol en el que su compromiso social y comunitario siempre lo identificó sino fundamentalmente como una persona comprometida con los suyos y con aquellos que requerían de su ayuda.

“Lo dije recién cuando me tocó argumentar este proyecto, primero un orgullo por haber sido amigo de Tito durante muchísimo tiempo, mi relación a través de lo comercial primero y después con toda su familia donde construimos vínculos cercanos. Como todo el mundo estaba convencido que era un justo homenaje que se le imponga el nombre a esa plaza en particular, un lugar donde ha hecho mucho él y su empresa a través de la responsabilidad social empresaria. Y como dijo el concejal Lisandro Mársico la responsabilidad social empresaria es un término técnico nuevo, pero no para Tito que ya lo implementaba con su empresa a través de la solidaridad y el compromiso que siempre tuvo con la comunidad y con esa idea de devolverle a Rafaela todo lo que la ciudad le había brindado”, expresó el concejal Jorge Muriel.

LA PALABRA DE SUS HIJOS

Por otra parte en el recinto estuvieron Rodolfo y Adriana Limansky, quienes son hijos de Moisés Limansky y no ocultaron su emoción. “Muy honrados de que hayan reconocido con el nombre de mi papá a esta plaza, la verdad es que estamos tremendamente agradecidos al Concejo y muy emocionados. Además de que cuando pasemos por ese espacio veamos el cartel que lleve su nombre, va a haber un árbol para mi mamá y uno para mi papá, será una manera más de sentirlos muy presentes. Nadie hace cosas para que le devuelvan nada, nosotros estamos contentos en que el Concejo haya pensado en el nombre de mi papá pero no esperamos nada, porque uno hace las cosas por convicción y así lo hacía mi padre”, señaló Rodolfo.

Para Adriana también el momento fue realmente muy fuerte y se refirió con mucha emoción al legado que deja Moisés entre sus familiares y en la sociedad: “en verdad fue un modelo enorme, modelo de padre y en especial para mí que no estuve tan cerca de la empresa, lo tuve desde el aspecto más humano y esto fue para mí bastante particular porque siempre advertí y admiré ese costado social que tenía papá. Mi padre además era un enamorado por Rafaela, en algunos momentos de su vida donde lo tentaron para irse, el siempre quiso quedarse, siempre lo eligió. Los valores que muchas veces ostentamos los rafaelinos que son el esfuerzo, trabajo, el emprender, lo viste completamente a él”, finalizaron.

