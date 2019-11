"No es cierto lo que dice Perotti en relación a la pobreza"

El ministro de Desarrollo Social desmintió los dichos del gobernador electo, Omar Perotti, quien dijo estar “preocupado por los índices de pobreza en Santa Fe que son muy superiores a la media nacional”.

“Esto no es cierto”, sentenció Alvarez, y aclaró: “En primer lugar, es importante aclarar que el índice de pobreza que mide el INDEC se define en base a los ingresos que los hogares necesitan para acceder a una Canasta Básica que permita cumplir con los requerimientos calóricos mínimos y otros gastos esenciales. Es decir que es una medición que se restringe al nivel de ingresos en relación con el costo de vida, es decir variables macroeconómicas, en las que las provincias nada tienen para hacer”.

“En segundo lugar -prosiguió Alvarez-, las mediciones no son por provincias, sino por grandes conglomerados urbanos. En este sentido, para la provincia de Santa Fe se realiza un análisis que incluye al Gran Rosario y al Gran Santa Fe, donde tenemos un porcentaje de personas bajo la línea de pobreza similar al de la media nacional (35,5% en Gran Rosario y 38,2% para Gran Santa Fe) y muy por debajo de algunas regiones como es el caso de Cuyo, Noroeste, Noreste y los partidos del Gran Buenos Aires, que ascienden a cerca del 40%”.

De todas maneras, los números “son muy altos en todo el país, resultado de la crisis que estamos atravesando y de ocho años de estancamiento o recesión de la economía combinados con altos índices de inflación”, indicó el ministro de Desarrollo Social

Además, Alvarez aclaró: “Los gobiernos provinciales no tenemos posibilidad de intervenir directamente sobre las políticas macroeconómicas que son a partir de las cuales se definen los índices de pobreza por ingreso. Lo que sí podemos hacer y venimos haciendo, es intervenir sobre las múltiples dimensiones cualitativas de la pobreza como son el hábitat, la salud, la educación, los servicios, la contención social, la cuestión alimentaria, etc”.

“Es un momento en el que tenemos que ser serios para analizar las cuestiones sociales y comprometidos con la realidad de la provincia, para intentar generar respuestas reales para los problemas reales, en sintonía con lo que está planteando el futuro Presidente”, indicó.

En tanto, recordó: “Dejamos una provincia que como poca ha creado, implementado y puesto en marcha políticas exitosas y reconocidas para actuar sobre las consecuencias y los efectos de la pobreza y la exclusión social. Dejamos una provincia con innumerables políticas sociales que tienen impacto directo en la mejora de las condiciones de vida de los santafesinos generando más igualdad de oportunidades”.

En lo referido al “Plan Abre” (que ahora alcanzó fuerza de ley), dijo que “es una magnífica política social y urbana que llega a los barrios más vulnerables para acercar soluciones integrales que permiten mejorar significativamente el acceso a los derechos y la tendencia a la equidad en su ejercicio. El Abre, tal como lo indica la Cuarta edición de evaluaciones externas del Plan ABRE llevadas adelante por el Observatorio de la Deuda Social Argentina en el año 2019, ha tenido notables avances en relación a: Infraestructura Urbana Básica, Servicios y accesibilidad, inclusión socio educativa, incidencia de la violencia urbana y percepción de seguridad y el acceso a un sistema público de salud de calidad”.

“También dejamos en marcha el Nueva Oportunidad -continuó-, que hoy llega a más de 17 mil jóvenes, generando instancias objetivas de inserción a través de cursos de capacitación, nuevos empleos y la oportunidad de crear sus propias unidades productivas, y permitiéndole participar de diferentes instancias de trabajo desde sus subjetividades para avanzar en el mejoramiento de las condiciones reales de vida. Más de 43 mil jóvenes volvieron a las aulas a través el Vuelvo a Estudiar, una política ampliamente reconocida por innumerables organismos nacionales e internacionales”.

Finalmente, señaló: “Queda para nuestra provincia algo que nadie puede negar, que es el mejor sistema de salud pública, con la red de salud más amplia que permite que todos los santafesinos puedan contar con salud pública de calidad y acceso a medicamentos gratuitos a través de la producción pública”.

“Dejamos una provincia en marcha, con políticas sociales que buscan reducir la desigualdad y el impacto de la crisis sobre los más pobres y mejorar las condiciones de vida de la población”, expresó, y añadió: “Son momentos de consensos, de unión entre los santafesinos, para enfrentar los graves problemas sociales y económicos que tenemos en el país. Santa Fe puede más”.

Fuente: La Opinión