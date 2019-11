Dudas por la aplicación de la ley de Paridad de Género en el reemplazo de diputados

En la madrugada del 23 de noviembre de 2017, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la Paridad de Género en cargos electivos, que obligó a todos los partidos a nivel nacional a constituir las listas con un 50% de varones y 50% de mujeres. La norma debutó en estas últimas elecciones. Hoy, a dos años exactos de su sanción, la ley de paridad podría paradójicamente ser invocada para que el lugar que le correspondería a una mujer, sea ocupado por un hombre.

Esta situación se podría dar en varios casos, por la actual transición que existe entre la vieja ley de cupo -que establecía un piso de 30% de mujeres en las listas- y la sancionada a fines de 2017, post elecciones legislativas de ese año, que elevó ese mínimo al 50%.

Uno de ellos es el reemplazo del diputado nacional de Cambiemos, Guillermo Montenegro, que el 27 de octubre ganó la intendencia de Mar del Plata. El todavía legislador había sido electo en 2017 en los comicios de medio término en los que ingresaron 15 diputados nacionales -10 hombres y 5 mujeres- de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires.



En el lugar 16º de la boleta estaba Adriana Cáceres, quien por corrimiento debería reemplazara Montenegro cuando asuma como jefe comunal de Mar del Plata. Pero a partir de la sanción a fines de ese año de la ley de Paridad de Género en cargos electivos, podría ingresar en su lugar Marcelo Osmar Del Sol, ubicado en el puesto 17º de la lista.

Esa norma, que lleva el Nº 27.412, establece que ante el fallecimiento o renuncia de un/a diputado/A titular, debe reemplazarlo el/la candidato/a de su mismo sexo que figure en la lista según el orden establecido.

Sin embargo, en casos como éste donde los diputados fueron electos antes de que se sancionara la ley de Paridad, abre una discusión sobre si corresponde o no la aplicación retroactiva de la ley de Paridad de Género para cubrir bancas que quedarían libres, a las cuales los legisladores accedieron mediante listas conformadas con una normativa anterior, la ley de cupo del 30%.

“La ley de Paridad es muy clara y dice que en caso de renuncia o fallecimiento, asume el que le sigue del mismo sexo. En el 90% de los casos, favorece a las mujeres y así fue pensada la ley para preservar la paridad, con el objetivo de que no hagan renunciar a una candidata mujer electa de la lista para que asuma el hombre que le sigue. Pero en este caso favorece a un hombre”, sostiene Cristian Ritondo, cabeza de la lista de diputados nacionales del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre, y futuro presidente del PRO en la Cámara baja a partir del 10 de diciembre.

Por lo pronto, a principios de la semana próxima, ingresará al Juzgado Federal N°1 de La Plata una presentación de una abogada de la ciudad de La Plata, Nuria Drendak, con un pedido de “declaración de certeza” para confirmar el ingreso de Del Sol en lugar de Cáceres. Esta letrada representó, entre otros, a la familia de Gonzalo Acro, el hincha de River asesinado por el control de la barra del club.

Ritondo citó el antecedente del dirigente del PRO Jorge Garayalde, que no pudo asumir como diputado nacional por la Capital, luego de un fallo de la jueza electoral María Servini. Esta magistrada dispuso en junio pasado que, ante la renuncia en diciembre de 2018 de Anabella Hers Cabral -electa en 2015-, le correspondía el lugar a otra mujer en base a la ley de Paridad, y no a Garayalde, que la seguía en la lista.

La potencial damnificada por la interpretación de actual ministro de Seguridad bonaerense opina distinto. “Se quiere hacer una mala interpretación de la ley de Paridad, que entró en vigencia en estas elecciones del 2019 y busca precisamente promover la real igualdad de oportunidades en la política. Cuando fui en la lista, estaba vigente la ley de cupo, y por eso tengo dos hombres delante mío, y me siguen otros dos. Corresponde que asuma el que continúa al que renuncia, en este caso, una mujer”, sostuvo Cáceres.

“Nosotros somos el ultimo eslabón de la anterior ley de cupo femenino, estamos en un período de transición. La jueza Servini falló en otro distrito, Capital, e hizo ingresar a una mujer. Sabemos que se quieren hacer interpretaciones erróneas perjudicando a las mujeres y debemos estar atentas”, advirtió la actual directora del Instituto Nacional de la Juventud y secretaria general del PRO en Pilar.



Ante una posible disputa en puerta por esa banca que quedará vacante el 10 de diciembre, Ritondo asevera que desde Cambiemos no quieren que “se dilate la asunción" del candidato hombre que debe reemplazar a Montenegro hasta que se constituya la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento con la nueva integración de la Cámara. Si la discusión sobre quién debe reemplazar al intendente electo de Mar del Plata en Diputados no se resuelve antes del recambio de la mitad del cuerpo, es factible que los nuevos integrantes de Peticiones no se definan hasta marzo, cuando reinicie la actividad parlamentaria.

“No queremos entrar en una discusión abstracta sobre a quién le corresponde y quedarnos mientras tanto sin un diputado. Se van a tratar temas muy importantes para el país, como la posible delegación de facultades, y todos los votos cuentan. Por eso, queremos contar con una certificación de la Justicia que confirme que le corresponde asumir a Del Sol, para que pueda hacerlo inmediatamente”, argumenta el futuro presidente de la bancada del PRO.

Por los resultados electorales de octubre, los dos bloques mayoritarios de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos estarán parejos en cantidad de integrantes. Y si bien la futura oposición de Juntos por el Cambio tendrá más miembros -si se mantiene unida-, el oficialismo entrante buscará tejer alianzas que le aseguren la mayoría.

Sin embargo, hay quienes suman a esta posible disputa un componente político. Cáceres responde a la línea de Marcos Peña, con quien siempre trabajó desde que comenzó a militar en 2007 en el PRO. En cambio, Del Sol es militante del macrismo en Mataderos, y un hombre cercano a Ritondo.

“Nebulosa” en Córdoba

El reemplazo de Montenegro no es el único caso de un hombre que se va a funciones ejecutivas, y en el orden de la lista para el reemplazo sigue una mujer. Hay al menos otros cuatro similares.

El actual diputado nacional Martín Llaryora fue electo intendente de la ciudad de Córdoba en las elecciones provinciales de este año, por Hacemos por Córdoba, agrupación liderada por el gobernador justicialista Juan Schiaretti. Actual vice presidente tercero de la Cámara baja, Llaryora ya presentó su renuncia como legislador a partir del 9 de diciembre.

Quien figuraba en la boleta del 2017 en cuarto lugar y que sería su reemplazante es Daniel Passerini, actual legislador provincial y, a su vez, electo vice intendente de la capital cordobesa en mayo pasado. Por corrimiento, quien le sigue en la lista es Claudia Márquez, coordinadora del Consejo Municipal de Violencia de Género de Río Cuarto.



Sin embargo, ante la consulta sobre quien lo reemplazará a Llaryora para completar los dos años de mandato restantes, fuentes del PJ local dijeron que “hay una nebulosa” sobre si debe asumir Márquez, que estaba en ese momento en quinto lugar en la boleta, o el candidato varón del sexto lugar, Héctor Guillermo Muñoz, actual jefe de Gabinete de la Municipalidad de Villa María, en función de la ley de Paridad.

Por lo pronto, informaron que ambos dirigentes son del mismo espacio político y que no harán ninguna presentación desde el PJ cordobés y esperarán a que sea la Justicia Electoral Federal la que defina quien debe ser el reemplazo. “No vamos a elegir nosotros porque sería ir en contra de uno u otro de los integrantes de nuestra lista”, agregaron.



Un jurista ligado al justicialismo local explicó que “la situación deviene abstracta hasta que no se formalice el reemplazo de Llaryora por Passerini, que es el que sigue en la lista, y eventualmente, se concrete su renuncia para asumir como vice intendente de la ciudad capital de Córdoba. Si eventualmente Passerini, presentara licencia y no renunciara, se clausuraría la posibilidad de que entre el que sigue en la lista y Córdoba se quedaría con un diputado menos a nivel nacional". En cambio, si renuncia -que es lo que se estima que sucederá-, coincidió en que “será la Justicia la que determine el criterio de reemplazo, por orden de lista o por género. En el caso de que alguno de los dos candidatos posibles se viera afectado por la resolución judicial, deberá decidir individualmente si quiere hacer algo en resguardo de sus intereses vulnerados”.

Sin conflicto a la vista

Otro caso de renuncias para ir al Poder Ejecutivo, en este caso nacional, es de la agrupación 1País, cuya boleta fue encabezada en 2017 por Felipe Solá, seguido por Mirta Tundis, Daniel Arroyo y José Ignacio de Mendiguren. Los cuatro ingresaron a la Cámara baja por la Provincia de Buenos Aires.

Solá ya está casi oficializado como el futuro canciller de Alberto Fernández, y Arroyo como su ministro de Desarrollo Social. También se habla que De Mendiguren podría ocupar un cargo en el futuro Gabinete. Quien sigue en la lista en el quinto lugar es Liliana Schwindt.



Si se reclamara el reemplazo de la vacancia por un reemplazante del mismo género, le correspondería a Jorge Sarghini, y se perdería el ingreso de una mujer por corrimiento. Sin embargo, Solá lo descartó y aseguró que en lugar de Arroyo entrará Schwindt, y en lugar de Arroyo, Sarghini, siguiendo el orden de la lista original.

“Si no fuera así, sería una doble vulneración, porque ni siquiera se estaría aplicando la ley de cupo del 30%. En mi caso, se van probablemente tres hombres que estaban delante de mí en la lista, en la que no había paridad”, advirtió Schwindt en diálogo con este medio. Oriunda de Olavarría, fue diputada nacional del Frente Renovador y estaba tercera en la lista de diputados nacionales de Consenso Fedaral en las últimas elecciones, pero no llegó a ingresar.

Para Schwindt, “no se puede aplicar ley de Paridad por retroactividad bajo ningún punto de vista. Es una una locura que después de sancionar la ley de Paridad, tengamos que discutir esto. Incluso la Corte falló recientemente a favor de que el reemplazo del senador por Neuquén (Horacio) “Pechi” Quiroga le correspondía a una mujer, Lucila Crexell”.

El candidato radical falleció poco antes de las elecciones y la banca por la minoría fue reclamada por el primer suplente, el empresario Pablo Cervi. Pero tanto la Cámara Nacional Electoral como la Corte Suprema fallaron que le correspondía a Crexell en cumplimiento de la paridad.

Vacantes santafesinas

El actual presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cederá la jefatura parlamentaria a Máximo Kirchner el 10 de diciembre, y pasará a estar a cargo nuevamente del Ministerio de Defensa, dos años antes de completar su mandato legislativo. Quien lo secundaba en la boleta, la actual diputada Alejandra Rodenas, a su vez fue electa vicegobernadora de Santa Fe.

Desde el entorno de Rossi informaron que será reemplazado por la cuarta de la lista del Frente Justicialista del 2017, Patricia Mounier -dirigente del SADOP, el gremio de los docentes privados-, y que Rodenas será reemplazada por Esteban Bogdavich, ya que quien estaba quinto -Juan José Saleme- fue electo concejal en la capital santafesina.



También aclararon que “la lista original previa de Rossi antes de las PASO tenía paridad, por una política histórica del espacio aún cuando no se había sancionado la ley. Luego de las Primarias, al quedar intercalados los precandidatos de las dos listas, no se pudo mantener esa paridad”.

En busca de la “paridad real”

Frente a la posible controversia sobre si debe aplicarse la ley de Paridad en casos de reemplazos de diputados electos en 2017, cuando aún no había sido sancionada, la politóloga Natalia Del Cogliano, miembro de la agrupación Ojo Paritario, admitió que “hay una línea delgada de razonabilidad normativa” en lo que plantea Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, advirtió: “La paridad es una acción afirmativa a lo que deberíamos apuntar hasta que se consiga paridad real en el cuerpo, que todavía hoy no existe. Debiéramos esperar que la Justicia apunte a ese objetivo a través de los reemplazos, haciendo lugar a que tanto varones como mujeres sean reemplazados por mujeres hasta lograr la paridad en Diputados que prevé la ley vigente”.

Actualmente las mujeres representan el 38% en la Cámara de Diputados y el 40% en Senadores.

Ojo Paritario -un colectivo creado e integrado por académicas, legisladoras y mujeres de distintas disciplinas y extracciones partidarias, que promueve la igualdad real de trato, derechos y oportunidades- fue la organización que presentó el amparo para frenar la asunción de Garayalde, en lugar de Hers Cabral, tras su renuncia a su banca de diputada nacional en diciembre del 2018 para irse al Consejo de la Magistratura de la Ciudad.

Esa presentación dio lugar al fallo de Servini invocado por Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires, por el cual Hers Cabral fue reemplazada por la siguiente candidata mujer de la lista de Cambiemos, y no por Garayalde que estaba en el puesto inmediatamente a continuación en la boleta del 2015. Así, fue Alejandra Alcira Caballero la que terminó jurando en su lugar el 26 de junio último.



En esa resolución, la jueza electoral de la Capital Federal concluyó: “Entre dos soluciones posibles, debe procurarse aquella que garantice el adecuado equilibrio entre mujeres y hombres en la composición del cuerpo legislativo. Disponer lo contrario implicaría en los hechos una disminución en el porcentaje de la representación de las mujeres en el Parlamento vulnerando el accionar progresivo de la legislación cuya finalidad no fue otra que dar cumplimiento al mandato constitucional en pos de la igualdad real de oportunidades para el acceso a cargos electivos, removiendo de esa forma los obstáculos que permitan una mayor participación de la mujer en los ámbitos de las decisiones políticas”.

Una de las firmantes del amparo judicial por el caso Hers Cabral, la ex diputada Marcela Durrieu, analizó: “Toda ley nueva, aunque se la reglamente tiene un montón de agujeros. Al impugnar el caso Hers, intentamos hacer una construcción ordenada hasta que la ley se estabilice, mientras atravesamos una situación de transición porque, por la ley de cupo en las listas había el doble de hombres que de mujeres. Por eso es posible que ante las renuncias, perdamos algunas bancas, porque la mayoría de los que se van son varones. Pero hay que mirar más a largo plazo. Hay que tener como objetivo llegar a la paridad real”.

