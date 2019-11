Para Intendente si, para Presidente del Concejo no. ¿Quien te entiende Bottero?

"El Presidente del Concejo tengo que ser yo, ya se los expliqué un montón de veces, no me vengan ahora con Leo, el es muy joven para ese cargo y ustedes saben que desde hace tiempo la postura fue que ese puesto lo tenía que ocupar yo, no sigan con esto".

Con estas palabras, Germán Bottero se dirigió a un par, no muchos más, de dirigentes de Cambiemos que le habían propuesto que Leonardo Viotti sea el Presidene del Concejo Municipal a partir del 10 de Diciembre, habida cuenta que en la gente del Pro existen reparos para que Bottero ocupe el máximo cargo legislativo en la ciudad.

"Cuidado con Bottero, no vaya a ser que tres días antes surja algo que nos deje de "culo" a todos y tengamos que cambiar sobre la marcha", se le escuchó decir a un Pro puro en los pasillos del Concejo.

Lo llamativo de esta situación es que Bottero a cada persona que puede le dice que Leonardo Viotti es joven, que no tiene experiencia y que no es su momento para ocupar ese cargo y hace tan solo unos meses apoyaba que el joven concejal sea candidato a Intendente.

Es evidente,tal como quien escribe esta nota lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo, que Bottero usó a Viotti.

Impulsó su candidatura a intendente por que a el no le daba el cuero para ganarle a Castellano y menos para ser senador departamental, a pesar de tantos años en la política, para volver al Concejo Municipal, quizá su techo en la política.

"Vos no digas que yo te lo dije, pero si Bottero sigue con el metejón de ser sí o sí el Presidente del Concejo, finalmente Bonino va a aprovechar la situación y va a repetir, calculá que a mi me tiene podrida....", nos comentó en off una persona de la "mesa chica" de los Radicales macristas.

Lo cierto es que Bottero, el que hace tan solo seis meses decía que Viotti sería el mejor intendente para Rafaela, ahora no lo recomienda para ser Presidente del Concejo por ser "demasiado" joven e inexperto.

Por ahora la elección del nuevo presidente del Concejo Municipal se está convirtiendo en un culebrón y al protagonista principal nadie lo quiere besar, por el contrario, lo comienzan a mirar con recelo.