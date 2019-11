Humberto Schiavoni: “El nombre de Patricia Bullrich ha caído muy bien y con mucha aceptación para presidir el PRO”

Mauricio Macri encabezó este viernes una reunión junto a las autoridades partidarias del PRO y confirmó que Patricia Bullrich será candidata única en las elecciones internas. Este hecho fue analizado por Humberto Schiavoni, presidente actual del partido oficialista, al aire de Radio AM 750, donde aprovechó para destacar la gestión de la funcionaria.

“Son etapas, uno cumple esas etapas, fui presidente ocho años del PRO y ahora hay que armar la transición. Ayer consensuamos con los 24 presidentes de provincia del PRO el nombre de Patricia Bullrich que ha caído muy bien, con mucha aceptación y que se encamina a presidir el Consejo Nacional del partido a partir del mes de febrero”, aseguró.

Pero también explicó el por qué de esta elección en la figura de la ministra. “Tiene que ver con el consenso interno, con la tarea que desarrolló durante estos cuatro años, el acompañamiento a las provincias, además de su capacidad política. Ella tiene un liderazgo y está acostumbrada al diálogo y a la búsqueda de consensos“, afirmó.

“Con respecto a lo que pasó con Rubinstein no me consta que el radicalismo esté enojado, de hecho muchos me preguntaron por qué no lo habíamos echado antes. Cuando un funcionario toma una decisión de ese nivel, sin consulta, merece que se le pida la renuncia y eso es lo que dijeron mismos diputados dentro del Congreso”, expresó.

Finalmente, Schiavoni hizo alusión a la denuncia que tomó conocimiento publico ayer sobre el senador José Alperovich. “La Cámara tiene un protocolo para estos casos y ya se puso en ejecución que es relevar a la persona que acusa. Esas series de medidas se pusieron en marcha desde el mismo momento que se tomó conocimiento de la denuncia. En cuanto al hecho concreto, tenemos que ser respetuosos de lo que decida la Justicia“, cerró.

Con información de www.elintransigente.com