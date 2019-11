Emilio Monzó, un duro que también llora y da pelea por el futuro de Cambiemos

Del homenaje en el recinto a su decisión de no irse con los K. Las peleas emblemáticas. Y su cara a cara con Mauricio Macri.

Emilio Monzó lloró. Lloró aquella tarde de miércoles de 1999, cuando su madre le dijo que Víctor, su hermano, lo estaba escuchando. "No escucha, mamá. No me puede escuchar", respondió él. "Vos hablale, haceme caso, vas a ver que te está escuchando", rogó la mujer.

Víctor Monzó, el hermano íntimo de los cinco que tiene el presidente de la Cámara de Diputados, estaba internado en un sanatorio porteño. Llevaba un año y medio en estado vegetativo. Los médicos habían diagnosticado que su cuadro era irreversible. Había llegado a la sala de terapia intensiva después de un tremendo accidente automovilístico en la localidad de Suipacha. Medía un metro ochenta y cinco y pesaba 32 kilos.

Gema Gardiner McDermott, su madre, concurría todos los días a visitarlo. Le ponía música, lo acariciaba, le hablaba al oído. Rezaba en silencio. Cada tanto le suplicaba algún gesto. Pero Víctor nunca reaccionaba a ningún estímulo.

"Hoy es distinto, Emilio. Haceme caso, hablale. A vos te va a escuchar". Gema se lo pidió tres veces. Monzó lo intentó antes de volverse a Carlos Tejedor, donde lo esperaba una sesión en el Concejo Deliberante. Decidió hablarle de una manera extraña.

-Víctor, si me estás escuchando haceme la seña del as de espadas -dijo.

De pronto, como si estuviera jugando al truco, Víctor inclinó las cejas hacia arriba.

-Ahora haceme la seña del dos -insistió su hermano.

Víctor llevó los labios hacia adelante para hacer la mueca del dos. Monzó se abrazó con su madre. Lloraron entrelazados un largo rato. Ese día, Víctor empezó a recuperarse. Hoy camina ayudado por un bastón, habla pausado, pero no más que eso. Su familia cree que fue un milagro.

"Ni Messi tiene tu habilidad. Mirá que hay que ser bueno. Voy a vender una foto con vos", le escribió Víctor a Emilio por WhatsApp, el miércoles pasado, cuando vio por televisión que la Cámara de Diputados le hacía un homenaje por el rol que ocupa desde 2015. La idea surgió de Graciela Camaño. La diputada sorprendió: "Usted ha sido un gran presidente, un hombre de grandeza humana que reivindicó la política como nadie en una fuerza política que no lo supo interpretar. También se inmoló. Gracias Emilio por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que vas a hacer". El recinto -macristas, peronistas, kirchneristas-, se puso de pie para aplaudirlo.

Para quienes lo conocen desde hace muchos años, su llanto fue una descarga. Lleva varios años, por no decir desde el comienzo de la gestión, enfrentado a su líder y a sus dos principales consejeros: Marcos Peña y Jaime Durán Barba. Peleas que no supo dar. O que quiso dar aun sabiendo que perdía. Lo marginaron, pese a que fue uno de los principales armadores de Cambiemos. En su casa, por ejemplo, se había firmado el acuerdo con Elisa Carrió, aquella impactante jugada del verano previa a las elecciones. Con Lilita también terminó mal: la líder de la Coalición pasó de recostarse en su despacho en las sesiones largas a acusarlo de ser funcional al peronismo.

Monzó es un duro de la política. Se peleó con Néstor Kirchner y con Macri. Lo supo el ex presidente. Lo constató el actual primer mandatario: debe haber sido el único que se atrevió a gritarle, cara a cara y a solas. Cuentan los amigos de Monzó que en aquella cumbre Macri demostró que también es un duro: él también gritó y se quedó con la última palabra, la del que manda.

El jefe de la Cámara baja lideró desde el primer día el reclamo que hacía un sector del macrismo: había que abrirse al peronismo, ser generosos, ofrecer puestos y cerrar con los gobernadores e intendentes del PJ que fuera posible. Nunca atendieron su posición. El macrismo ortodoxo siempre le refrescaba algo que no era menos cierto: Monzó había pedido un acuerdo con Sergio Massa en 2015, minimizando las chances de María Eugenia Vidal. Eso le deparó otra enemiga: la gobernadora le puso un candado a la provincia y él ya no tuvo más acceso, sobre todo después de 2017, cuando Esteban Bullrich le ganó a Cristina Kirchner.

El diputado dejará la banca el mes próximo. Tiene pensado inaugurar una consultora junto a Nicolás Massot, que también finaliza su mandato. Mientras buscan oficinas, trascendió que ya tienen diez clientes en la fila. ¿Se retira Monzó de la política? "Ni loco", dicen quienes lo acompañan. Tampoco sacará los pies de Juntos por el Cambio ni dejará de reclamar la ampliación de la agrupación. Coqueteos para que saltara, sin embargo, hubo. El rumor dice que lo tentaron con una embajada -¿la que le había prometido Macri y nunca le dio?- y que el encargado de ofrecérsela habría sido un viejo amigo.

Desde el llano, Monzó trabajará para que una opción antikirchenrista regrese al poder en 2023. Orientará a los dirigentes que le responden a forman un bloque propio dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Se habla de un grupo de cerca de diez legisladores. Entre ellos estarán Silvia Lospenatto, Sebastián García de Luca, Gabriel Frizza, más algún peronista provincial y a los que llegaron a la Cámara de la mano de Rogelio Frigerio. Si eso ocurriera se modificaría la relación de fuerzas interna. La UCR pasaría a tener el bloque más grande, con 47 diputados. El PRO contaba como propios a 51 dirigentes, pero la movida monzoísta lo privaría de ese beneficio.

Monzó recorrió un largo camino. Se inició en la UCeDe, a instancias de su padre. Conoció allí a Massa y a Ricardo Echegaray. Se enfervorizó con Carlos Menem y se afilió al PJ en 1994, antes de la reelección del riojano. Aun hoy lo reivindica como el presidente que "más unió a los argentinos". En 2007 no solo votó a Cristina Kirchner: integraba la boleta como candidato a diputado provincial. Antes había sido concejal e intendente de Carlos Tejedor. Fue ministro de Daniel Scioli y salió eyectado por pedido de Kirchner después de defender los intereses del sector agropecuario.

Llegó al macrismo de la mano de Fernando Niembro. "Este tiene que ser tu armador", lo presentó el periodista. Macri lo adoptó rápido y en 2011 creó un ministerio que no existía en las Ciudad -el de Gobierno- para que tuviera un cargo formal y pudiera recorrer el país en busca de aliados.

Su paso por la presidencia de la Cámara fue como un reality show. Cenó, durmió, discutió y se reconcilió con varios colegas en su amplio despacho. Mantuvo cruces frente a las cámaras de TV -los más emblemáticos fueron con Carrió, que lo acusaba de no darle la palabra en el recinto- y en diciembre de 2018 fue agredido por diputados del kirchnerismo, cuando se trataba la reforma provisional. El incidente pudo terminar a las trompadas. Hubo, también, otro hecho inédito, cuando el 4 de julio del año pasado murió su madre. Ese día transitaba una larguísima sesión. Monzó dejó un par de horas su sillón para participar de las exequias, pero -cuando nadie lo esperaba- regresó a comandar la sesión en plena madrugada para no faltar a la votación. Sus pares lo aplaudieron. Ese día, por primera vez, se dejó ver llorar en público. Los hombres duros, dicen, también lloran.

