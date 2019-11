Patricia Bullrich: “Muchos gobiernos no se fueron bien económicamente y sin embargo volvieron”

La entrevista con Patricia Bullrich se dio 24 horas después de que Mauricio Macri y la plana mayor del PRO, sin Marcos Peña, definieran en forma oficial que la ministra de Seguridad sea la próxima presidenta del partido, en reemplazo del senador Humberto Schiavoni.

-Ayer se terminó de definir que va a ser la candidata a presidir al PRO, ¿por qué usted?

-Me parece que por el consenso del PRO y de todos los dirigentes que después del 27 de octubre comenzamos a analizar la nueva etapa, y además venía un recambio de presidencia porque ya estuvo Humberto (Schiavoni) dos mandatos. Comenzamos a pensar en qué perfil. Y un perfil que creo que en nuestro caso es de ejecutividad, de eficiencia en la tarea y de capacidad política, y también una relación de cercanía y de trabajo conjunto durante cuatro años con Mauricio. Son temas importantes. Es la relación con todos. Estos años siempre tuvimos apertura a visitar y a viajar a cualquier lado. También visitamos a nuestros dirigentes. Y por otro lado una idea de cómo darle una impronta de mucho esfuerzo, mucha dedicación, y mucha construcción política al partido.

-¿Y qué lectura hace de su designación siendo que no es una dirigente originaria del PRO?



-En primer lugar me parece una fuerte apertura. Muestra un partido que es capaz de pensar en cómo crecer y no en títulos de propiedad y espacios cerrados. Por otro lado creo que la integración nuestra, fusionando el partido Unión por la Libertad, también fue una demostración de querer hacer crecer el espacio del PRO como el equilibrio fuerte en lo que antes fue Cambiemos y hoy es Juntos por el Cambio. Yo también tengo antigüedad en política, puedo conocer a la gente y dialogar.

-Hasta ahora las decisiones se tomaron en una sola mesa de cuatro personas: Mauricio Macri, Marcos Peña, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. ¿Usted cree que eso va a cambiar?

-En primer lugar, desde mi perspectiva, eso va a tener un cambio fuerte y además creo que es la perspectiva de todos. Esto lo he hablado con el Presidente, con Larreta, con Vidal, con casi todos. Con Rogelio (Frigerio), con (Emilio) Monzó, con Peña. Con todos. La necesidad de generar un sistema de decisiones claro y concreto, que todos conozcan las reglas. Siempre hay ciertos temas ejecutivos que los decide una mesa más ejecutiva.

Hay temas estratégicos que tienen que ser decididos y consultados. Todos somos conscientes de la necesidad de un sistema de decisiones que tiene dos pisos. El primero, al interior del PRO, y un segundo piso a decisiones consensuadas, que es al interior de Juntos por el Cambio. Eso es un aprendizaje que todos hicimos.

-¿Usted considera que se debe respetar el liderazgo de Macri después del 10 de diciembre o, como dicen los socios del PRO, debe ser una conducción colegiada?

-Yo creo que eso se va a ir dando y se va a ir acomodando en la medida en que vayamos logrando una toma de decisiones en común y el liderazgo es algo que es natural en alguien que ha sido nuestro presidente. El liderazgo no implica no tener un sistema de decisiones abiertas. Son dos cosas compatibles. Es una realidad que va a pasar. Mauricio va a recorrer el país, va a ser invitado por distintos países y eso le va a dar un nivel de prestigio y liderazgo que va a ejercer. Eso no va en detrimento de nadie. No tiene que plantearse como un tema duro y de imposiciones. Tiene que plantearse como un elemento colectivo.

-¿Usted fue la autora del cántico “Vamos a volver” el día que perdieron las elecciones en Costa Salguero?

-Fue el chiste, hay que cambiarle la música. Es un chiste.

-¿Y cree en serio que van a volver?

-Vamos a trabajar para eso. Somos un partido de gobierno. Vamos a repasar con más tranquilidad nuestros problemas para corregirlos. Pero ya somos un partido de gobierno. Hay dos grandes espacios que son coaliciones, no partidos. Nosotros vamos a buscar volver. Es la lógica de cualquier partido que pasa a la oposición.

-¿Y por qué cree que los volverían a elegir si dejan la gestión con muy malos indicadores económicos, por ejemplo?

-Nos vamos con algunos malos indicadores, y otros no tan malos. El tiempo y la realidad lo van a demostrar. Nos vamos con muchas virtudes. Nos vamos transparentes, sin corrupción, con muchas políticas públicas de mucha calidad, nos vamos con libertad de prensa, nos vamos con muchas cosas. Y en economía, bueno, vamos a mejorar. También en la Argentina no hay muchos gobiernos que se hayan ido bien económicamente y sin embargo han vuelto. Hay que mejorar esos problemas hacia el futuro.

-¿Cree que la UCR quiere romper la coalición con el PRO? Le pregunto por el caso de Adolfo Rubinstein.

-No. No creo. Lo de Rubinstein fue un poco desagradable porque no me parece que este bueno ese tipo de formas. En la cuestión de fondo, Juntos por el Cambio es diverso total. Pero la forma hay que respetarla cuando uno es gobierno.

-¿Qué pasó con el protocolo del aborto no punible? Porque hay fuertes trascendidos, más allá de la cuestión de fondo, de que fue una maniobra de la UCR para tensionar. ¿Cree que fue la excusa que encontró el radicalismo para desmarcarse del PRO a tres semanas del final del gobierno?

-Si mirás los votos del radicalismo, la mitad votó a favor y la mitad en contra (N. de la R.: fueron 24 votos a favor y 16 en contra en la Cámara baja en el bloque radical). Tampoco tienen una posición unívoca con el aborto. Es algo que cruza a todos. No me parece que haya sido una estrategia. No creo que el radicalismo quiera romper. Por supuesto que el radicalismo con toda legitimidad va a buscar crecer, trabajar para hacer más. Y eso es legítimo. Nosotros lo vamos a hacer desde el PRO. Todos para un mismo cántaro, que sea Juntos para el Cambio. Todos necesitamos de Juntos por el Cambio.

-Ayer no estuvo Peña en Olivos. Se lo señala como fuera de la discusión a futuro, al menos por un tiempo. ¿Cómo termina usted su relación con él, siendo que fue el hombre fuerte del PRO en estos años? ¿Se llevó mal?

-Yo termino bien. He tenido muchas discusiones con Peña, pero las discusiones siempre han sido en el marco de convicciones, de políticas y de lo que él podía considerar mejor y yo podía considerar mejor. Es mucho mejor la relación que tuve con Peña de discutir muchas cosas que una relación de verticalidad y no decir nada. Es una relación de madurez. Siempre hemos hablado de los temas en los que podíamos tener una mirada distinta. Siempre sentí que las cosas que tenía que decir, las dije.

-¿No se calló nada?

-Te diría que algunas veces repetí algunas cosas y ya a la tercera no la dije más. Eso es normal. Al final uno se da cuenta que hay una decisión tomada y no sigue. Creo que de las cosas importantes no, no me calle. Y con Marcos esto lo hemos hablado. Siempre hemos tenido una relación de diálogo. Algunas veces fuertes.

-¿No termina peleada con él?

-No me voy ni peleada. Es raro que yo me pelee. Lo que sí digo son las cosas. Es mejor decirlas que atragantártelas. A mí también me dijeron muchas cosas. Sobre mi estilo y sobre política. Vos decís y recibís y también tenes que pensar aquello que te dicen.

-¿Va a ser candidata en 2021? Se dice que tiene un acuerdo en la Ciudad con Rodríguez Larreta.

-Yo tengo un acuerdo histórico con Horacio en la ciudad. Lo apoyé a él como jefe de gobierno. Mi partido desde ante de estar nosotros en el PRO, nuestro bloque de diputados siempre votó junto con Horacio cuando era jefe de Gabinete, cuando ya (Juan Pablo) Arenaza era diputado (N. de la R.: el dirigente es en la actualidad funcionario porteño del área de Seguridad), hace más de una década. Siempre hemos tenido una relación y participación. Hoy tengo dos diputados en la Ciudad. Por supuesto son del bloque PRO. Yo soy una miembro activa del PRO de la Capital Federal. Me ha costado, hice por tercios la campaña:, un tercio en la Ciudad, un tercio en la Provincia y un tercio en el interior. Pero nunca abandoné la Ciudad. Lo siento como mi lugar.

-¿Y qué piensa el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta 2023?

-Me parece que es muy temprano. Lo veo a Larreta como una persona muy constructiva, con mucha capacidad de trabajo, ideas, y siempre me ha gustado su forma de trabajar. Pero todavía no terminamos este mandato.

-Le vuelvo a preguntar. ¿No cree que el liderazgo de Macri se va a licuar a partir del 10 de diciembre?

-Yo creo que Mauricio está muy decidido a trabajar. Y ese trabajo, ese reconocimiento, ese estar con la gente va a ser el factor que va a determinar eso. De alguna manera el liderazgo se construye todos los días. No hay día que uno no tenga que trabajar para liderar. Me parece que le va a poner toda la fuerza. No hay que poner en discusión si es o no es. Las cosas tienen que fluir.

