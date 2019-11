Carla Quevedo vivió una terrible situación en un hotel en Cancún: “Una vergüenza absoluta”

Tras un intenso año de grabación para la serie “Monzón”, Carla Quevedo debió viajar a México para un evento y aprovechó para disfrutar de la playa en un hotel cinco estrellas. Sin embargo, las cosas no salieron como estaban planeadas…

En las últimas horas, Carla Quevedo denunció a través de las redes sociales un aberrante hecho que le tocó vivir en el hotel donde se está hospedando en Cancún. A través de su cuenta de Twitter, la actriz relató el episodio y se mostró furiosa.

“Acabo de tener la peor experiencia de mi vida en un hotel en el @RoyaltonResorts de Cancún. Entraron a mi cuarto sin permiso mientras me bañaba. Todavía nadie me pidió perdón y para colmo me trataron como delincuente”, contó la actriz de 31 años.

“Es la violación a mi intimidad más grande que viví. Una vergüenza absoluta. Y una atención pésima. Cinco estrellas y no llegan y a media”, agregó Carla Quevedo quien viajó a México para asistir a la gala de los Produ Awards 2019 y luego se quedó unos días más.

Los Produ Awards 2019 se llevaron a cabo el pasado 21 de noviembre y las producciones nacionales tuvieron una gran presencia en el evento llevándose un total de 15 premios. “El Marginal”, por su parte, se llevó 3 estatuillas: Nicolás Furtado, fue reconocido como Mejor Actor Principal, mientras que Toto Ferro ganó como Actor Revelación.