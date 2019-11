Nati Jota sobre el final de su noviazgo: “No puedo confirmarlo”

Recientemente se conoció la noticia de que Nati Jota se separó de su novio el rugbier Bruno Siri a poco tiempo de cumplir dos años de la primera vez que se conocieron en Enero de 2018 durante unas vacaciones en el Caribe.

Nati Jota fue la encargada de confirmar los rumores de su separación mediante un posteo en instagram, la red social que la llevó a la fama y realizar su carrera en los medios.

La instagramer comenzó a compartir por Twitter diferentes frases que expresaban sus sentimientos luego de la ruptura de su noviazgo.

“La gente consuela diciendo “nadie murió de amor”. Lo que no entienden es que cuando estás tan roto, el miedo no es morir de amor, el miedo es vivir destrozado para siempre”, escribió Nati Jota.

Luego se dio tiempo para bromear sobre su situación expresando que va a escribir un libro sobre la ruptura: “No puedo confirmarlo pero apenas me rearme un poco más voy a intentar empezar a escribir un libro sobre esta verxx llamada RUPTURA”.

Los seguidores de Twitter de Nati Jota reaccionaron de diferentes maneras ante los sucesivos estados de la periodista. Algunos le envían mensajes de apoyo y les contaban sus experiencias de separación para alentarla a seguir adelante, mientras que otros la criticaban por hablar simpre de los mismo.

Ante esto Nati Jota volvió a postear en Twitter: “Me dijeron insoportable cuando estaba soltera y hablaba d chonguear y chapar; me dijeron insoportable cuando me enamoré y no paré de hablar de amor; me dicen insoportable cuando me separé y estoy monotemática con mi corazón roto. Chicos soy yo la insoportable no mi estado VAYANSE”.

En año 2017 Nati Jota había publicado el libro “No sos vos, es él”, en el cual revela los consejos para convivir con el enamoramiento.