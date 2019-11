Alumnos presentaron un trabajo antisemita y la docente los calificó con un 9

“I’m a nazi girl in a nazi world”, canta una joven sobre la melodía de la canción Barbie Girl que el grupo Aqua inmortalizó en 1997. Ella está acompañada por un joven que tiene pintado el característico bigote de Adolf Hitler. Ambos visten uniformes militares y brazaletes rojos con la cruz esvástica. Interactúan con otros dos jóvenes que lucen camisas a rayas verticales, en reminiscencia a los trajes de prisioneros en campos de concentración y exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. El video es una parodia sobre el nazismo y los actores, alumnos de cuarto año del Colegio Modelo de San Juan. El documento, con un impactante contenido antisemita, es un trabajo para la clase de Historia.

El material fue calificado con un 9. Uno de los estudiantes publicó el video en sus redes sociales y, rápidamente, se viralizó. En la representación, dos estudiantes simulan ser nazis y los otros dos, prisioneros judíos: intentan escenificar la doctrina antisemita. Relatan situaciones del régimen nazi, con letras que cantan “lideran los arios”, “no puedes ser discapacitado, tampoco homosexual”, “debes comportarte o morirás” o “hagamos jabones”. Incluso, en una cuadro de la filmación, la joven abre un horno.

El repudio fue total e inmediato. Las autoridades del colegio lanzaron un comunicado luego de tomar conocimiento de la difusión del video. Expresaron su dolor y su consternamiento, y manifestaron sus disculpas ante los colectivos aludidos -racismo, discriminación por orientación sexual y personas con discapacidad-. Informaron que la docente, que había solicitado un trabajo sobre guerras mundiales, fue cesanteada de la cátedra de Historia y que ella misma se mostró compungida y arrepentida por lo sucedido.



El secretario de la institución educativa, Víctor Kovalsky, coordinó un encuentro con el Presidente de la Asociación Israelita de San Juan Leonardo Siere y la representante del INADI Silvia Martín. En la reunión consensuaron formalizar un programa con los estudiantes implicados. Planificar un plan de acción para trabajar conjuntamente con los alumnos involucrados y su familia en temáticas sobre cómo diversidad cultural y valores -dice el comunicado-. Para el ciclo lectivo 2020 y subsiguientes, conjuntamente con estas instituciones se acordó trabajar en la concientización y fortalecimiento del respeto por el otro, mediante talleres formativos y espacios de reflexión para docentes y alumnos de nuestra comunidad educativa".

Siere pidió abordar el tema con la seriedad que se merece sin reducir ni naturalizar los hechos: “Conocemos la historia y creemos que los chicos pueden aprenderla sin utilizar parodias o burlas”. “Hay un total repudio al material. Entendemos que el video o lo que se les pidió a los alumnos no es correcto y la directora nos comunicó que la escuela no tiene esos valores. Repudió el video y lo que decían en él”, dijo en diálogo con el medio Diario de Cuyo.

El lunes fue convocado por el Ministerio de Educación de la provincia para participar del pronunciamiento de un informe detallado con todas las actuaciones y pasos del procedimiento educativo y administrativo por parte de la Directora de Educación Privada y el equipo técnico y jurídico. El ente provincial publicó, a su vez, un comunicado en el que exigieron el retiro inmediato del video referido, la disposición de iniciar un sumario administrativo para directivos, docentes y personal no docente, la separación del cargo de la docente, dictaron la intervención al INADI y anunciaron que “los estudiantes tendrán que realizar una tarea reparadora e investigar sobre el tema para conocer el trasfondo antisemita de su accionar”.



Silvia Martín, delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en San Juan, dijo que la profesora no puede aceptar que un genocidio de seis millones de personas sea tomado como tema de burla, ni tolerar un material reivindicatorio de la ideología nazi. “Si no entiende el disvalor del nazismo para la humanidad, no puede estar frente a un aula”, sostuvo.

El INADI también expresó su posición mediante un comunicado en el que manifestaron estar trabajando en la construcción de valores y en la deconstrucción de la naturalización de prácticas y discursos que “nos llevan a la banalización o tratamiento inadecuado de temas tan sensibles como fue el flagelo del Holocausto”. “El negacionismo es una de las formas del antisemitismo moderno -reza el documento-. El racismo y la discriminación operan a través del discurso y las prácticas sociales, penetrando en el interior de las principales instituciones de la sociedad (escuelas, hospitales, empresas, medios de comunicación, entre otros), por ello es necesario trabajar, todos en conjunto, para erradicar las lógicas discriminatorias, racistas y xenófobas de todos los ámbitos de nuestras instituciones. Seguiremos trabajando como Institución para promover los valores del respeto y la aceptación de las diferencias, recordando siempre que en nuestro país somos iguales en derechos”.

Fuente: Infobae