“Nadie puede hablar en nombre del Papa”: la Iglesia respondió los dichos de Eduardo Valdés sobre el aborto

El diputado nacional electo por el Frente de Todos y ex embajador en el Vaticano aseguró ayer que la posible despenalización no generará un conflicto entre Alberto Fernández y el Sumo Pontífice

La Iglesia argentina, a través de un comunicado firmado por los obispos que integran la Conferencia Episcopal, ratificó este lunes el rechazo del Papa Francisco al aborto y, sin nombrarlo, le respondió al diputado nacional electo por el Frente de Todos y ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés, quién ayer afirmó que la posible despenalización no generará un conflicto entre el presidente electo Alberto Fernández y el Sumo Pontífice.

“Los obispos argentinos expresamos el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde al concepción hasta la muerte natural”, se destacó en el texto, y se agregó: “El Papa Francisco se expresa en sus gestos y palabras de padre y pastor, y a través de los voceros formalmente designados por él. Nadie ha hablado ni puede hablar en nombre del Papa”.

En esta línea, los obispos expresaron que subordinar el magisterio doctrinal de Francisco a coyunturas políticas "resulta inaceptable”. “Por eso, invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar (el Sumo Pontífice) hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales”, añadieron.

El pasado domingo, en el marco de una entrevista radial, Valdés se refirió a la postura de Jorge Bergoglio con relación a la posibilidad de legalizar el aborto en Argentina, sobre todo luego del anuncio de Alberto Fernández enviará un proyecto de ley para legalizar el abortoun proyecto al respecto. “Creo que Francisco va a entender y a interpretar por cómo marcha el mundo pero nunca va a decir que está de acuerdo. Tampoco es para morirse. No veo un conflicto por esto”, afirmó el diputado.



Además, se refirió al pedido de Monseñor Aguer de excomulgar al presidente que legalice el aborto. “En Roma está legalizado y no se excomulgó a nadie. Se legalizó con Juan Pablo II al frente del Pontificado. Son discusiones que ya me parecen arcaicas. La tendencia es que la interrupción voluntaria del embarazo va a ser ley. Uno ve las sociedades hacia dónde evolucionan”, explicó Valdés.

En esa línea, reconoció ser de los que creen que “cuando hay embrión hay vida”, pero aclaró que “la sociedad civil va a por un lado y lo religioso va por otro”.

Y agregó: “No lo vi a Francisco operando la vez pasada con el aborto (cuando se trató el proyecto en el Congreso), no creo verlo operando ahora tampoco”.

Con información de www.infobae.com