La foto de Laurita Fernández embarazada: “Y de repente tengo un niñe”

Desde que Laurita Fernández y Nicolás Cabré está en pareja, los han rodeado muchos rumores acerca que la pareja esperaría su primer hijo, sin embargo eso no está ocurriendo. Pero lo cierto, es que ahora la bailarina hizo estallar las redes sociales con una tierna imagen en la que se la ve embarazada.

“Y de repente tengo un niñe”, escribió Laurita Fernández junto a una imagen en la que se a ve con una gran panza de embarazada. Si bien la joven no dio más detalles de la foto, se estima que tiene esa barriga para encarar su personaje en “Inconvivencia”, la ficción que protagoniza junto a Tomás Fonzi, en la que se narra la historia de una pareja que no se lleva bien en la convivencia, y deciden seguir juntos pero en casas separadas.

Lo cierto es que la foto no está muy lejos de la realidad de Laurita Fernández, ya que en las últimas entrevistas habló sobre la probabilidad de convertirse en madre, y cómo aumentaron sus deseos acerca de la maternidad cuando comenzó su relación con Cabré: “Verlo papá me fascina. Me gusta acompañarlos en esa felicidad. Que me incluyan en sus juegos es el regalo más lindo que pude recibir. Me gusta que los planes de fin de semana sean ver Maléfica y no tragos en un bar”, dijo para la revista Gente.

Y agregó: “Quiero hacer más grande esta familia. Pensamos mucho qué momento sería el indicado, teniendo en cuenta que seré yo quien dejará de trabajar, con tantas ideas en mente… Pero finalmente relajé. Nos entregamos a ‘el momento llegará cuando deba ser’”.