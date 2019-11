El cruce de Héctor Daer con Daniel Funes de Rioja por los salarios y el acuerdo social

Héctor Daer y Daniel Funes de Rioja mostraron sus diferencias sobre el acuerdo social que impulsa Alberto Fernández para el próximo gobierno. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) marcó como necesario un aumento salarial. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) se mostró parcialmente de acuerdo con eso, pero enfatizó las dificultades de las medianas y pequeñas empresas. "No hay que cobijarse en las Pymes, hay sectores que pueden afrontar determinadas cosas", respondió Daer.

El asunto de la charla entre ambos fue el acuerdo social y económico. En ese contexto, Daer apuntó que, para salir de la la crisis, "hay que recuperar el poder adquisitivo", siempre con el fortalecimiento del mercado interno en el horizonte.

De Rioja y Daer estuvieron de acuerdo en que es necesario "un plan económico integral", pero el representante de la UIA remarcó la situación crítica de las Pymes. "Queremos que (las personas) tengan poder adquisitivo. Ahora, hablemos de una realidad. ¿Las Pymes pueden hacerlo? ¿Cómo? ¿Endeudándose?", se preguntó en el programa "Desde el llano" (TN).

Daer respondió: "Hay que recuperar ingresos, poder adquisitvo, para tener mercado interno. Magia, no hay. No hay que cobijarse en las Pymes, hay sectores que pueden afrontar determinadas cosas".

Explicó que "el objetivo es incrementar los ingresos de la base de la pirámide, eso va todo a consumo". Y pidió: "Hay que acordar que las empresas trabajen por volumen, no por precio. Si no, estamos en una espiral que no le sirve a nadie".

Daniel Funes de Rioja pidió "mesura" y recordó que, después de la crisis de 2001/2002, "las paritarias volvieron cuando todo ya estaba encaminado".

"¿Cómo hacemos viable esto? Se lo debe combinar con políticas crediticias. Hoy la pyme que no puede ir al banco se financia con la AFIP: no le paga", lamentó. Y, si bien se mostró "sin la menor duda" de que habrá un entendimiento, aseveró: "Coincidir no significa no tener que ceder cada uno una parte a los efectos de ir acompañando el proceso de reactivación. No debemos matar más empresas y empleos".

Daer, que estimó en "un veintipico por ciento" el atraso salarial en 2019, reiteró: "Hay que construir un rumbo. No se puede decir 'las empresas no podemos'. Algo hay que hacer para incrementar el poder adquisitivo".

Y acerca del posible acuerdo de salarios y precios, puntualizó: "Tiene que ser dinámico. Más que un congelamiento, hay que hacer una administración de ingresos y de costos, con la responsabilidad de los empresarios, por supuesto, para posponer ganancias. Nadie tiene que trabajar a quebranto. Y posponer un poco de rentabilidad a futuro, también".

Con información de www.clarin.com