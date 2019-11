Alberto Fernández presentará formalmente a su gabinete el 6 de diciembre

La incertidumbre y las especulaciones en torno a los nombres de quienes conformarán el Gabinete de Alberto Fernández se disiparán el próximo 6 de diciembre, cuando el propio presidente electo revele a los integrantes de su equipo a cuatro días de asumir. Hay varios dirigentes de renombre que ya tienen un lugar asegurado, mientras se mantiene el hermetismo sobre la conducción de áreas clave.

La elección de los integrantes del Gabinete es una puja que se volvió constante tras la victoria del Frente de Todos en primera vuelta el pasado 27 de octubre, y que tuvo a Fernández y a Cristina Kirchner a la expectativa de que se terminen de poner de acuerdo. En el debate también pesó la voz de los gobernadores que reclaman su lugar en el Gobierno de la unidad peronista.

Días atrás, luego de reunirse con CFK en el departamento que tiene la vicepresidenta electa en el barrio porteño de Recoleta, Fernández confirmó que el Gabinete estaba “básicamente definido”. Ahora le puso fecha a la presentación de las figuras del próximo gobierno: viernes 6 de diciembre. Aún no se sabe donde ni como será el evento. Infobae reveló que Santiago Cafiero -el probable jefe de Gabinete- tiene bajo llave los nombres de los principales ministros que ya saben que jurarán el próximo 10 de diciembre.

Daniel Arroyo, quien ha tenido un rol protagónico durante la campaña es número puesto para la cartera de Desarrollo Social; Eduardo “Wado” de Pedro, el hombre de confianza de Cristina que generó un fuerte vínculo con Alberto, conduciría el Ministerio del Interior; Ginés González García volvería a ser ministro de Salud, cargo que ejerció en el gobierno de Néstor Kirchner; Felipe Solá sería el encargado de llevar a la práctica la política exterior del gobierno del Frente de Todos ya que probablemente sea el próximo canciller; mientras que Jorge Argüello sería el embajador en Estados Unidos. Por su parte, uno de los intendentes del conurbano bonaerense conducirá la cartera de Obras Públicas: Gabriel Katopodis, jefe comunal de San Martín.

La filtración de estos nombres generó cierto malestar en los gobernadores peronistas que cuestionaron a Fernández por la conformación de un “gabinete porteño”, en contraste con las declaraciones que hacía el referente del Frente de Todos cuando se encontraba en campaña llamando al federalismo en cada visita que hacía a las distintas provincias. “No estoy para nada de acuerdo con esta postura de algunos gobernadores que se dicen albertistas, porque es una manera de atentar con la unidad”, expresó a Agencia Télam, el diputado electo Eduardo Valdés.

Al respecto, fuentes cercanas a Fernández precisaron al mismo medio los nombres que serían los representantes del interior en el próximo gobierno. La ministra de Hábitat y Vivienda, estará a cargo de la santafesina María Eugenia Bielsa; en Energía, estará al frente el misionero Sergio Lanziani, quien actualmente ejerce el mismo rol pero a nivel provincial; y Carlos Caserio, el senador cordobés que hasta hace días disputaba la conducción del bloque en la Cámara Alta, sería el futuro ministro de Transporte.

El Ministerio de Economía será en la práctica el que marque el rumbo de la próxima gestión, sobre todo atado al tema de la negociación de la deuda, aspecto que si bien se encuentra en conversaciones Guillermo Nielsen, se haría cargo de todo el proyecto de promoción de inversiones para el yacimiento de Vaca Muerta. Mientras que Matías Kulfas corre con ventaja para hacerse cargo de Economía.

Otro organismo clave es el INDEC, lugar que sería ocupado por un dirigente de otro espacio en clara señal de apertura y diálogo de Fernández con la oposición. Marco Lavagna suena como titular del área, mientras desde el Frente de Todos insisten con la posibilidad de sumar a su padre, Roberto Lavagna -al menos como asesor-. “Bajo la consigna, ‘el hambre no puede esperar’, Roberto Lavagna va a ser parte del equipo”, sostuvo una fuente del gobierno entrante. Sin embargo, Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado electo por Consenso Federal y vocero del ex ministro de Economía, negó esa posibilidad aunque remarcó que el espacio que representa “tiene gente muy valiosa que sin duda podrían aportar al nuevo gobierno”, en referencia a Marco Lavagna.

Además de María Eugenia Bielsa, otras mujeres tendrían un rol importante en el Gabinete. Se especuló con la creación de un Ministerio de la Mujer, dedicado a atender las demandas de las mujeres y combatir el flagelo del femicidio con políticas específicas, sin embargo la cartera se llamaría Ministerio de la Igualdad, el cual "será mucho más abarcativo que la idea que se había deslizado en un primer momento. Si bien al principio sonó con fuerza el nombre de Malena Galmarini, recientemente electa diputada provincial, Victoria Donda sería la encargada de administrar esta área donde se supo, Cristina Kirchner tuvo fuerte incidencia.

El Ministerio de Igualdad tendría, entre otras funciones, la de establecer políticas de género, igualdad de derechos de los grupos minoritarios e indígenas. El INADI se acoplaría a este ministerio que también trabajará los temas de discriminación.

Vilma Ibarra, ocupará la Secretaría Legal y Técnina. Fernández confía en ella y en su capacidad profesional. Es abogada y tendrá la responsabilidad de cuidarle la firma al futuro presidente. Ibarra fue muy crítica de Cristina Kirchner -incluso publicó el libro “Cristina vs Cristina”- por lo que su elección puede ser interpretada como una muestra de independencia de Alberto frente a su vice.

Marcela Losardo, sería la próxima ministra de Justicia. De perfil bajo, pero de estrecho vínculo con Alberto, mantiene buenas relaciones con quienes fueron los jueces federales y los miembros de la Corte Suprema durante el kirchnerismo.

En tanto, es sabido que Cecilia Todesca ocupará un lugar en el equipo de Fernández, aunque no se definió qué rol ejercerá la economista. “Cecilia va a estar. Alberto la respeta mucho, la escucha y formará parte del gabinete”, le dijo a Infobae una fuente cercana al referente del Frente de Todos. La hija del actual titular del Indec, Jorge Todesca, pertenece al Grupo Callao.

Más allá de los que estarían confirmados -aunque Fernández no lo haya hecho oficial- hay al menos 16 cargos claves que su conducción son una incógnita. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ex SIDE, es un área muy sensible en la cual el presidente electo estaría evaluando designar a Enrique “Pepe” Albistur, ex secretario de Medios de Néstor Kirchner.

La Unidad de Información Financiera (UIF), actúa en la justicia federal y transmite a la mayoría de los países del mundo datos clasificados destinados a prevenir e impedir el lavado de activos. Aún es un tema pendiente de resolución entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, si se acordó designar a Carlos Zannini como Procurador del Tesoro, y aún falta definir los nombres para ocupar la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración General, dos cargos con muchísimo poder real en la administración pública.

En la Oficina Anticorrupción, el sucesor de Laura Alonso tiene que asumir el 10 de diciembre. Y para la Procuración General hay tiempo, ya que se necesita una mayoría especial en ambas cámara del Congreso. Fernández pretende en ese puesto al juez federal Daniel Rafecas, y cuenta con el aval de CFK.

