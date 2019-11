Luis "Changui" Cáceres: "Un militante no tiene derecho a cansarse"

La gente le pregunta y se pregunta como puede ser que Luis "Changui" Cáceres no se canse, como es posible que recorra miles y miles de kilómetros, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad y no tenga un atisbo de fatiga, por el contrario, cada día demuestra más y más fuerza para transmitir a sus correligionarios y a quien quiera escucharlo, toda la pasión y convicción que lo caracterizó desde que por primera vez pisó el comité Radical.

Para responder a todas esas preguntas, Luis "Changui" Cáceres arengó a los militantes con las palabras que reproducimos, producto del emocionante video que la militancia grabó.

¿Por qué soy radical? Por qué estoy en el MNMR?

"Un militante jamás puede cansarse. Un militante no tiene derecho a cansarse. No puede tirar las banderas de la libertad y la justicia social al costado del camino porque se hinchó las pelotas. Las tiene que entregar en mano a otro militante. Y si no está otro militante hay que laburar hasta que aparezcan esos militantes. Porque vamos a terminar garantizando los sueños y las aspiraciones de nuestros mayores y los que todavia nosotros tenemos para la garantía de nuestros hijos y nuestros nietos"

Luis Changui Cáceres