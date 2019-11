Préstamo del FMI: ¿cuántos millones ya se gastaron?

Este martes el presidente electo, Alberto Fernández, adelantó que no solicitará al Fondo Monetario Internacional (FMI) el tramo que todavía resta desembolsar del acuerdo stand-by firmado con la administración saliente por un total de u$s56.300 millones. Casi la totalidad de las divisas extranjeras depositadas ya fueron gastadas por el Gobierno.

El organismo transfirió en total casi u$s44.300 millones, ya que la crisis económica y el cambio de signo político en las elecciones llevaron al organismo a frenar los desembolsos. Todavía quedaron pendientes u$s12.000 millones acordados y aprobados, que si se cumple la intención del presidente electo, no se solicitarán.

En septiembre, el FMI debería haber transferido el último tramo del año, por u$s5.700 millones, pero la contundente derrota sufrida por Macri en las PASO terminó frenando cualquier desembolso nuevo.





El dinero ya gastado



El 83% de los fondos prestados a la Argentina por el FMI fueron destinados a pagar deuda externa por la administración de Mauricio Macri, según datos oficiales.

De la plata enviada por el FMI sólo quedan disponibles poco más de u$s1.900 millones, dice el informe oficial elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Del total de lo enviado -u$s42.382 millones- se usaron para cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera u$s35.344 millones, un 83% del total.

Además, para servicios de deuda en moneda nacional fueron necesarios u$s6.072 millones, 14%.

También se utilizaron fondos para gastos primarios en moneda extranjera, mayoritariamente importaciones de combustible, por u$s774 millones, un 2%.



La renegociación

El futuro presidente Alberto Fernández había advertido tras las primarias de agosto que la plata del FMI se usó para "fugar capitales".

Fernández alertó que el préstamo del Fondo no generó los resultados esperados y advirtió que "la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer".

La semana pasada, Fernández mantuvo su primera conversación con la nueva jefa del Fondo, la búlgara Kristalina Georgieva, que fue bien recibida por ambas partes. Pero la nueva número uno del organismo había alertado que el plan económico argentino debía tener "viabilidad fiscal".

Fernández también dijo lo suyo, al advertirle que estaba dispuesto a renegociar el acuerdo pero que era inviable hacer más ajustes en una economía exhausta.

Fuente: Ámbito