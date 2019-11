El traspaso de mando será en el Congreso: Cristina Kirchner le tomará juramento a Alberto Fernández y Mauricio Macri le entregará los atributos presidenciales

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner protagonizarán la transmisión del mando a la medida de sus deseos e intereses políticos. Toda la ceremonia oficial se desarrollará en la Asamblea Legislativa, y Mauricio Macri y Gabriela Michetti tendrán una mínima participación, como pretendía la fórmula del Frente de Todos.

Macri entregará los atributos del poder a Alberto Fernández y Michetti tomará juramento a Cristina Fernández para que se transforme en Vicepresidente de la Nación. Después, Macri y Michetti abandonarán el recinto de la Cámara de Diputados, Alberto jurará como Presidente de la Nación y pronunciará su discurso anunciando las medidas clave de su gobierno.

Alberto Fernández no quería llegar a la Casa Rosada como Presidente y encontrarse con Macri en el Salón Blanco para recibir el bastón y la banda presidencial. El mandatario electo pretendía ingresar a Balcarce 50 sin la presencia de su antecesor y su gabinete nacional, tomar juramento a su propio gabinete en el Salón Blanco y luego salir al balcón de Evita para saludar a la militancia que estaría esperando en la Plaza de Mayo.

Macri tenía otras intenciones. Su propuesta era que Alberto Fernández jurara ante la Asamblea Legislativa, que se moviera hasta la Casa Rosada para recibir los atributos del poder, y que ambos caminaran juntos hasta la explanada para un saludo final como símbolo de una transición inédita en la historia argentina.



Desde 1928 no sucedía que un presidente no peronista entregara el poder sin una crisis institucional, y Alberto Fernández entiende el valor de este hecho histórico. Sin embargo, el futuro jefe de Estado no tenía interés de compartir sus primeros instantes en Balcarce 50 con Macri, y resolvió rechazar una propuesta de entrega de los atributos que se basaba en las experiencias protagonizadas por Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Macri aceptó el criterio de Alberto Fernández. “El presidente electo decide. Esa es nuestra posición y Macri entregará el bastón y la banda donde decida Alberto. Incluso en Argentinos Juniors, si así lo quiere”, explicó un miembro del Gabinete que conoce los detalles de la transmisión del poder.

Marcos Peña y Santiago Cafiero se encontraron dos veces para ajustar los detalles de la transición presidencial. El jefe de Gabinete y su probable sucesor se entendieron rápido y todo ya fluye rumbo a la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre. Peña informó a Cafiero que Macri se ponía a disposición, y Cafiero comentó a Alberto Fernández la flexibilidad del Presidente.

Al acuerdo de Macri con Alberto Fernández respecto a la entrega de los atributos del poder se sumaron las conversaciones entre Gabriela Michetti, Cristina Fernández de Kirchner y sus representantes parlamentarios. Michetti y CFK aún no se vieron las caras, pero la Vicepresidente exhibió la misma predisposición que Macri para evitar conflictos institucionales.

Fernández de Kirchner pretende tomar juramento a Alberto Fernández, y Michetti no sabía cómo sortear una imposición prevista en el artículo 93 de la Constitución. Este artículo sostiene: "Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus creencias religiosas, de: “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina”.

Para los deseos de CFK, la clave del artículo 93 está en el verbo “prestarán”, ya que si es plural incluye a Cristina Fernández de Kirchner, y por lo tanto no podía desplazar a Michetti en ese tramo de la ceremonia final. Pero Michetti tampoco quería un tironeo sin sentido en la Asamblea Legislativa, y tras consultar a dos constitucionalistas, encontró la solución legal y política: ella tomaba juramento a su sucesora y CFK hacía lo propio con Alberto Fernández.

En este contexto, la transmisión del mando tendrían los siguientes pasos en la Asamblea Legislativa:

1. Gabriela Michetti abre la Asamblea.

2. Se elige a las comisiones de Exteriores y de Interior que recibirán al Presidente electo en la explanada del Congreso.

3. Cuarto intermedio hasta la llegada del Presidente y la Vicepresidente electos.

4. Se reanuda la sesión especial de la Asamblea Legislativa.

5. Gabriela Michetti toma juramento a Cristina Fernández de Kirchner.

6. Cristina Fernández de Kirchner toma juramento a Alberto Fernández.

7. Alberto Fernández recibe de Mauricio Macri la banda y el bastón presidencial.

A continuación, Alberto Fernández pronunciará su primer discurso como jefe de Estado, y luego irá hasta la Casa Rosada para tomar juramento a los ministros de su gabinete nacional. Será en el Salón Blanco, donde el séptimo Presidente elegido por el voto popular empezará a escribir su propia historia política.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Román Lejtman