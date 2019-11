Marcha del silencio, de la bronca y de la fe

Hacia mucho tiempo que tanta gente en Rafaela no se juntaba en una marcha. El reclamo de justicia por Emanuel, fue la marcha del silencio, pero también la de la bronca por la realidad que en materia de seguridad vivimos y que sea la de la fe, para que algo cambie

La marcha de ayer por Emanuel, si bien fue en silencio, fue un grito que se sintió en toda la ciudad.

Un grito pidiendo justicia, un grito pidiendo que las autoridades nos brinden la seguridad que nos merecemos y un grito para pedir que nunca más tengamos que llorar a los inocentes Emanuel, que por culpa de políticas de quienes no les importa nada más que su propio beneficio y que lo único que hacen es politiquería barata, nos tienen inmersos en una realidad que no buscamos y que no nos merecemos.

Que la marcha de ayer sea el principio de las soluciones, que haya sido la marcha de la bronca, pero que también sea la marcha de la fe, para que no todo esté perdido.

No nos acostumbremos y no naturalicemos, que los malos no nos ganen la batalla.

!!JUSTICIA POR EMANUEL!!!

LA MARCHA DE LA BRONCA

Bronca cuando ríen satisfechos

al haber comprado sus derechos

Bronca cuando se hacen moralistas

y entran a correr a los artistas

Bronca cuando a plena luz del día

sacan a pasear su hipocresía

Bronca de la brava, de la mía,

bronca que se puede recitar

Para los que toman lo que es nuestro

con el guante de disimular

Para el que maneja los piolines

de la marioneta universal

Para el que ha marcado las barajas

y recibe siempre la mejor

Con el as de espadas nos domina

y con el de bastos entra a dar y dar y dar

¡Marcha! Un, dos...

No puedo ver

tanta mentira organizada

sin responder con voz ronca

mi bronca

mi bronca

Bronca porque matan con descaro

pero nunca nada queda claro

Bronca porque roba el asaltante

pero también roba el gobernante

Bronca porque está prohibido todo

hasta lo que haré de cualquier modo

Bronca porque no se paga fianza

si nos encarcelan la esperanza

Los que mandan tienen este mundo

Repodrido y dividido en dos

Culpa de su afán de conquistarse

por la fuerza o por la explotación

Bronca pues entonces cuando quieren

que me corte el pelo sin razón,

es mejor tener el pelo libre

que la libertad con fijador

¡Marcha! Un, dos...

No puedo ver

tanta mentira organizada

sin responder con voz ronca

mi bronca

mi bronca

Bronca sin fusiles y sin bombas

Bronca con los dos dedos en Ve

Bronca que también es esperanza

Marcha de la bronca y de la fe...