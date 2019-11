“Le dije a mi mamá que no quería seguir viviendo”: Santiago Talledo recordó el calvario que sufrió durante Patito Feo

Santiago Talledo abrió su corazón y se animó a contar el calvario que vivió durante su adolescencia, y que se agravó a partir de 2007, durante el rodaje de la recordada serie “Patito Feo“.

A través de una transmisión en directa por Instagram Live, les contó a sus seguidores que sus problemas de depresión comenzaron en 2002, cuando tenía 12 años: “Empecé a tener anorexia nerviosa muy grande, sentía que la comida se me quedaba atragantada, que no podía respirar. Empecé a tener muchísimos ataques de pánico, no podía comer. Tenían que licuarme la comida. Sentía que iba a no podía respirar, que me moría, que no podía salir de casa. Empecé a bajar muchísimo de peso y llegué a pesar 37 kilos“.

“En Patito Feo seguía con ataques de pánico, no podía comer afuera de mi casa. Me perdí muchísimos teatros y casi todas las giras. Yo fui a muy pocas giras porque no podía viajar, porque cuando estaba fuera de mi casa me agarraban ataques de pánico, sentía que me moría. Fueron años muy difíciles”, siguió el actor.

Y continuó: “He probado cualquier tipo de terapia psiquiátrica y medicinas alternativas. La cantidad de medicación, tanto ansiolíticos o antidepresivos y nada me terminaba de curar. Perdí muchos trabajos. Hubo una época en que solo me salían trabajos afuera y yo no podía viajar. Me salió un trabajo muy importante en Los Ángeles y hasta una película en Rusia, y no pude ir”.

Entonces explicó el motivo de todo esto: “Yo en aquellos tiempos me callaba muchas cosas que pensaba. Tenía que ocultar a mis parejas y no podía decir que era gay porque la sociedad no me lo permitía. Recuerdo haberle dicho a mi mamá que no quería seguir viviendo. En ese momento creo que no era consciente de lo que decía”.

Sobre el final, el ex “Patito Feo” quiso cerrar con un mensaje optimista para sus seguidores: “No se dejen caer y no piensen que no pueden más. Siempre se puede y muchísimo más de lo que pensamos. Todo eso que sufrimos, lo transformamos en algo mucho más grande”.