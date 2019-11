Amalia Granata apuntó contra Luciana Salazar: “Ahora que es politóloga me puede asesorar”

Amalia Granata se despidió de la televisión para abocarse a su rol como diputada provincial de Santa Fe. Si bien expresó sus sentimientos ante el alejamiento de los medios, también se mostró muy filosa con Luciana Salazar, con quien mantiene una rivalidad por la relación que tuvo en el pasado con Martín Redrado.

El 10 de diciembre Amalia Granata asumirá como diputada de Santa Fe, de manera que ya se retiró de su rol como panelista en Pamela a la tarde. La mediática resaltó que se trató de una jornada especial dado que trabaja en dicho programa hace tres años.

“Pensé que me iba a ser fácil dejar la tele pero no es así, porque me gusta. Pero elegí otro camino que voy a tomar con mucha responsabilidad”, planteó. Además, Amalia Granata recordó que “cuando salí electa tomé la decisión. Hasta ahora vine tres veces por semana pero ya no puedo”.

Consultada sobre alguna pelea mediática de la que esté arrepentida, Amalia Granata aseguró que “Rocío Marengo no me interesa vincularme. Hace diez años que no hablamos y ya ni me acuerdo. Si se da volvería a hablar con Luli Salazar”.

Sin embargo, se mostró filosa al asegurar que “el problema no lo tengo yo sino ella, por la relación que tuve con su expareja (Martín Redrado). Ahora que es politóloga me puede asesorar”, expresó entre risas.

Debido a su decisión profesional, Amalia Granata se mudará a Santa Fe pero sus hijos permanecerán en Buenos Aires. De manera que “si surge algo con mis hijos vendré en el día, porque estaré a un par de horas de auto. No viajo en avión todavía; lo estoy tratando en terapia pero prefiero viajar en auto”.

A su vez, aseguró que una vez que asuma y ocupe la banca, trabajará en “el tema del aborto, claro. Y la adopción, porque se lo prometí a Marcelo Polino. Tiene que haber menos burocracia para que los chicos tengan un hogar. Y el tema de las adicciones”.