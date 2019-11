Alberto Fernández confirmó que Salud volverá a tener rango de Ministerio

Alberto Fernández volvió a interactuar con sus seguidores en redes sociales. En esta oportunidad, ya como presidente electo, protagonizó un particular intercambio en Twitter, donde compartió deseos de suerte, consejos, saludos de todo tipo, respuestas a críticas y a preguntas sobre cómo será su gestión. En este marco, anunció que el área de Salud dejará de ser una secretaría y volverá a tener rango de Ministerio.



A última hora del miércoles, Fernández citó un tuit de un usuario que había publicado: “¡Me recibí!, soy sociólogo. Lo cuento porque me muero si me saluda Julia Strada (periodista de C5N), o Leandro Santoro (diputado de la Ciudad), o bueno, ya Alberto Fernández sería una locura”. El usuario, identificado como Alan Paul Casas, recibió las felicitaciones de los dos primeros, e incluso el presidente electo se tomó su tiempo para saludarlo.

“Felicitaciones!!! Ya sos sociólogo!! Disfrútalo. Ahora a trabajar mucho para poner de pie a nuestra amada Argentina. Fuerte abrazo!!!", le respondió el referente del Frente de Todos. Sin embargo, el particular saludo rápidamente se viralizó y derivó en una particular catarata de tuits en los que varias personas le pidieron una salutación.



“Gente me quiero recibir ya, así también me saluda @alferdez”, publicó otro usuario. A lo que el presidente electo le dijo: “Estudia y recibite!!! Cuando lo logres te felicito. Ahora te aliento...”.

Otros estudiantes se sumaron arrobando a Fernández. “Querido @alferdez rindo el lunes y estoy por largarme a llorar porque no llego. Un saludo tuyo u me presento como guerrera”. El ex jefe de Gabinete del kirchnerismo continuó con sus mensajes de apoyo: “Estudia y presentate!!! Un esfuerzo más y llegas. Nunca hay que aflojar. No lo hagas vos. Estudia y rendí. Vas a aprobar”.



Fernández siguió recibiendo cientos de mensajes, y respondió hasta los más insólitos. “Nuestro presidente, yo solo me voy a dormir, pero también quiero un saludo”, “yo también quiero un saludo y me voy a la camita”, le comentaron. A lo que respondió a cada uno: “Andá a dormir, es tarde”.



Un usuario colombiano publicó que si el presidente electo lo saludaba, cambiaba su nacionalidad. A lo que recibió de respuesta: "Hacete argentino si queres...sos bien recibido. Pero nunca dejes de amar a Colombia. Tu país es bellísimo y su gente maravillosa.



Otra persona de nacionalidad colombiana le comentó la situación de su país y el deseo de que el peronismo llegue a Colombia: “Estamos en un momento muy delicado, pero por fin parece que despertamos. ¿Nos mandas abrazo y peronismo?”. “Un abrazo enorme ‘compañera colombiana’”, respondió.



“Yo solo quiero pedirle que volvamos a tener Ministerio de Salud y que el Ministerio de Desarrollo vuelva a ser enorme y federal como supo serlo...todo bien con los saluditos personales pero prefiero esto", escribió otra persona, ya con un tono más crítico. “Lo pedís lo tenes”, contestó Fernández al respecto de cómo piensa su gestión para luego de asumir el próximo 10 de diciembre.

Un usuario le reveló que antes lo cuestionaba pero que actualmente lo apoya. “Yo fui muy crítico tuyo en el pasado y hoy te banco a muerte, ojalá pueda tener un saludo tuyo”, le solicitó al presidente, quien respondió: “Es bueno dejar de criticarnos y es mejor empezar a oírnos. No lo olvides”.



Entre saludos y consejos, también hubo mensajes de lamento. Una persona le contó que se le rompió el techo de la cocina, por lo que fue un “día medio bajón”. Fernández intentó subirle el ánimo: “Todo techo tiene arreglo, vamos a estar mejor. Los abrazo”, fue el mensaje para la familia.



El ex jefe de Gabinete respondió mensajes durante más de una hora, algunos con errores de acentuación, detalle que no se le pasó a la diputada nacional, Gabriela Cerruti, quien le escribió: “Las tildes, Presidente. No ponga nerviosas a las obsesivas como yo”. Pero Fernández se excusó: “Es la velocidad de Twitter”, respondió oportunamente.



En un momento, una persona preguntó si realmente era Fernández el que respondía los mensajes, algún community manager que le maneja las redes, o incluso alguna de sus mascotas. La respuesta fue contundente: “Soy yo. Ni CM, ni Dylan, ni Prócer. Vos no debes estar bien si pensas que los perros escriben en twitter”.

Al respecto de sus mascotas, el usuario @Movingtomarx expresó: “Necesito confirmar que @alferdez es fanático de Los Simpsons”. El presidente contestó con una foto de su perro: “Por qué se llama Prócer? Contesta tu pregunta?”.



Luego de contestar decenas de mensajes más, Alberto Fernández anunció que dejaba de tuiter: “Me voy a dormir. Gracias a todos y todas por este rato. Suerte para lo que rinden examen, también suerte para los que tienen un sueño...si insisten pueden cumplirlo. Los abrazo. Hasta mañana”. concluyó el presidente electo que asumirá el próximo 10 de diciembre.

