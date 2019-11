Todos contra Viotti, ahora Moscardo

Días pasados, el intendente Luis Castellano se reunió con los integrantes del Concejo Municipal para adelantar el diseño del gabinete municipal que regirá a partir del próximo 10 de diciembre cuando inicie su tercer mandato consecutivo al frente de la Municipalidad de Rafaela. Lo que resta es enviar el proyecto al cuerpo legislativo que, se descarta, aprobará la herramienta legal que necesita el titular del Ejecutivo para la gestión de gobierno.

En este sentido, Castellano confirmó, tal como se esperaba, la continuidad de la Jefatura de Gabinete, un área que seguirá al mando de Marcos Corach. Y luego señaló que habrá 11 secretarías: Desarrollo Humano; Cultura; Educación, Gobierno y Participación; Prevención en Seguridad; Hacienda y Finanzas; Auditoría, Evaluación y Transparencia; Obras y Servicios Públicos; Desarrollo Urbano y Metropolitano; Ambiente y Movilidad y finalmente Economía, Empleo e Innovación. En tanto, las tres subsecretarías serán Deportes y Recreación, Salud y por último Servicios Públicos y Transporte. Resta también que el intendente defina el día para develar la incógnita sobre los funcionarios que lo acompañarán en el futuro gabinete post 10 de diciembre, más allá que en radio pasillo varios han sido prácticamente confirmados. No obstante, Leonardo Viotti anticipó que votaría en contra de la continuidad de la Jefatura de Gabinete, mientras que Lisandro Mársico fue otro de los que cuestionó la función de dicha Jefatura, ya que considera que por la cantidad de programas que tiene a cargo, puede eliminarse sin generar problemas.

En relación a esta polémica, Héctor Moscardo, ex presidente de la Federación de Entidades Vecinales manifestó que “honestamente, estoy observado todo esto que está pasando con preocupación, porque me parece que en los momentos que estamos viviendo no es para estar discutiendo estos temas. Lo manifesté en varios medios, vamos a ubicar el sentido común. Si el actual intendente ganó las elecciones, él tiene derecho a formar su gabinete como quiera y no que se lo formen ellos, los concejales. Qué pueden hablar los concejales de hacer ahorro si ellos, como mínimo, ganan un sueldo de 120.000 pesos por mes, sumado a los secretarios que tienen cada uno que también se les paga un sueldo. Ellos no pueden hablar de hacer economía. Cada intendente o cada gobernador que gana eligen a las personas que más le convienen para llevar a cabo el trabajo que se requiere en el gabinete. Honestamente, me duele mucho como rafaelino tener que escuchar que algunos concejales que se la dan de honestos y que dicen que trabajan, estén enfocados en esta clase de cosas. Por ejemplo, Viotti, cuando asumió como concejal, lo primero que hizo fue poner a su hermano de secretario. Me parece que hay que ubicarse y los concejales que se dediquen a hacer su trabajo porque en Rafaela han muchas cosas para hacer y para ir viendo y charlando con los vecinos de cara al futuro. Esto no tiene sentido de ninguna forma”.

En relación a su opinión personal sobre la Jefatura de Gabinete, Moscardo añadió que “por lo que veo como actúa, me parece que Marcos Corach cumple muy bien con su perfil y con el trabajo que está llevando a cabo y sus declaraciones las hace como corresponde. Aparte, insisto, si el intendente cree que esas personas son importantes, por algo deben ser. Lamentablemente, lo único que le pido a los concejales es que cuiden más la línea”.

Posteriormente, apelando a toda su experiencia, no recuerda que este tema haya sido motivo de debate en años anteriores. “Jamás he escuchado que algún concejal le objete la designación de alguna persona a un intendente. Cada uno pone la persona de su confianza o al que le parece que le va a responder. Aparte, si esta persona no actúa como corresponde, será problema después del propio intendente, pero no de los concejales. Primero que hagan bien su trabajo, donde muchos no lo hacen”.

“ESPERANZADO”

Por último, en función al cambio de gobierno nacional que se viene para dentro de unos días, Moscardo dio a conocer sus expectativas, manifestando que “es la esperanza que tenemos todos los argentinos, que esto mejore. Hay que dejar de lado los colores políticos, porque estamos viviendo una situación muy difícil, con muchísimas empresas diezmadas, que no pueden pagar los sueldos, empleados sin trabajo, muchos desocupados, algo que se ha incrementado mucho en este último tiempo, y me parece que algún error en la última gestión hubo. Las pymes no pueden seguir más ninguna, y sin ser muy experto en esto, me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que se están importando muchas cosas. Y si importamos, le estamos quintando trabajo a los nuestros, y así lo nuestro valga algo más, el dinero que ganan los empleados en esas empresas lo dejan dentro del país. Espero que Dios ilumine al presidente Fernández y que pueda levantar este desastre que dejó Macri desde todo punto de vista, un país muy endeudado con el FMI”.

Fuente: La Opinión