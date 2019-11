El Kirchnerismo quiere a todos los presos (¿políticos?) libres

Agrupaciones kirchneristas y organizaciones sociales se concentraron este jueves (28/11) frente a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, para reclamar la liberación de los "presos políticos" antes de Navidad.

La convocatoria había sido lanzada días atrás por distintos dirigentes y ex funcionarios que se encuentran detenidos, como Amado Boudou, Milagro Sala, Julio De Vido y Luis D'Elía.

De la manifestación participaron familiares de los dirigentes detenidos, como Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, y Mónica García de la Fuente, pareja del ex vicepresidente Boudou.

Concurrieron, además, dirigentes que estuvieron presos por causas de corrupción, pero que ya fueron liberados, como el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el dueño de la compañía Electroingenieria, Gerardo Ferreyra, y Carlos Kirchner, primo del ex presidente, quien en octubre pasado recuperó la libertad luego de que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgara la excarcelación en una causa por presunto fraude al Estado.

Además estuvieron Fernando Esteche, ex líder de Quebracho que salió de prisión en octubre pasado, y Santiago Cúneo, candidato a gobernador bonaerense con De Vido en la lista de diputados.

Taty Almeida, titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, fue la primera en tomar la palabra,en un escenario levantado a metros de la sede judicial para dar sus discursos. Reclamó por la liberación de las presas y los presos políticos y lanzó duros cuestionamientos a la política de derechos humanos del gobierno de Cambiemos. “Macri y compañía han violado los derechos humanos en estos 4 años. A los jueces y fiscales les queremos decir que hay 30.000 ojos de desaparecidos que los están mirando”, sentenció.

El principal orador fue Gabriel Mariotto, quien lanzó duras críticas al gobierno de Macri por las detenciones irregulares, aseguró que “en un gobierno popular no puede haber presos políticos” y enfatizó: “Volvemos mejores”.

Por su parte, Alessandra Minnicelli, destacó las palabras de Oscar Parrilli, quien ayer, antes de la jura en el Senado, adhirió a la consigna por la libertad de los detenidos. "Parrilli pidió que ojalá haya una Navidad sin presos políticos y este es un mensaje claro que está dando el peronismo", afirmó Minnicelli sobre las declaraciones del hombre cercano a Cristina Kirchner. Y agregó que ya tendrá posibilidad de hablar con la futura vicepresidenta, porque viven cerca.

Por su parte, Verónica Mora, esposa del ex ministro de Transporte, Juan Pablo Schiavi, condenado por la Tragedia de Once, expresó: "Tenemos que volver mejores, porque esta Navidad no tiene que haber más presos políticos, porque nadie tiene que soltar la mano de nadie".

Cabe destacar que esta manifestación se produce a 12 días de la asunción de Alberto Fernández, quien en plena campaña electoral planteó la revisión de las prisiones preventivas dictadas por la justicia federal desde 2016. A fines de ese año, Cristina Fernández de Kirchner también fijo posición al denunciar que "en Argentina pasamos la primera Navidad con presos políticos desde el inicio de la democracia", apuntando a los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini y cuestionando la figura de la asociación ilícita.

Además, el acto se da luego de que la Comisión Bicameral decidió limitar las preventivas, lo que generó ciertas esperanzas en quienes se encuentran con prisión preventiva.

Fuente: Urgente24