La China Suárez volvió a la Argentina y no quiso hablar de su separación: “Estoy muy bien”

La China Suárez regresó a Argentina luego de confirmar su separación de Benjamín Vicuña. Arribó en la madrugada de este jueves al aeropuerto de Ezeiza, acompañada de sus hijas Rufina (6) y Magnolia (1 año y 8 meses).

Ni bien bajó del avión, la China pretendió evitar responder acerca de su reciente separación del actor chileno. Cuando la cronista Brenda Caretto (Confrontados), intentó preguntarle sobre el tema, la actriz disparó: “Estoy con mis hijas, cuidado con lo que dicen, por favor”.

Consultada acerca de si las nenas estaban al tanto de su actual situación sentimental, María Eugenia se limitó a hacer contacto visual a la distancia con sus pequeñas y responder amablemente con un “estoy bien, gracias”.

No faltó la pregunta sobre si había hablado con Vicuña sobre el estado de salud de su padre (recientemente sufrió un ACV). Respetuosamente la actriz respondió: “Estoy con mis hijas, no quiero hablar de eso, por favor. Está Magnolia, no me parece”.



Sobre los días de descanso que tomó en Miami, luego de finalizar las grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza, la China Suárez dijo: “estuvieron divinas por suerte”, sin agregar detalles.