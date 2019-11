Claudio Caniggia tranquilizó a Charlotte: “Le dijo que el embarazo de su novia es mentira “

En el día de ayer fuertes rumores indicaban que Claudio Caniggia y Sofía Bonelli esperarían su primer hijo. A pesar de que los protagonistas no confirmaron la noticia, su círculo más íntimo reveló que ya estarían casi en el tercer mes de embarazo.

Esta información se reafirmó luego de que Claudio Caniggia y su pareja organizaran una cena entre amigos para contar esta feliz noticia. Y gracias a un video que se filtró de la misma, los rumores cobraron todavía más fuerza.

Pero al parecer esta historia no sería tan cierta porque, según contó Lourdes Sánchez en LAM, Charlotte Caniggia le reveló en los pasillos de Showmatch que todo se trataría de una mentira de la pareja.

“Claudio Paul habló con Charlotte y supuestamente le dijo que es todo mentira. Lo negó”, contó la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Sobre el estado de la hija de Claudio Caniggia dijo: “No está deprimida. Ayer fue a ensayar y yo hablé con Barbi (su coach) y estaba al contrario, re bien. Debe ser porque no estaba por tener un hermanito”.

La que recientemente se mostró dolida por el compromiso de Claudio Caniggia y Sofía Bonelli fue Mariana Nannis, que en una entrevista dijo que sentimiento le produjo esa noticia.

“¡Es una falta de respeto, de ética y moral ya que la familia aún no está disuelta y él se anda comprometiendo por ahí! Pero qué se puede esperar de un tóxico dependiente. A él tendrían que preocuparle los negocios turbios que tiene porque puede ir preso”, remarcó la ex pareja del ex futbolista.

“Hay gente que nace con buen gusto y otra con mal gusto. Aunque un tiempo estuve ciega con el gusto, ahora ya no”, “Estuve muy bien porque estuve con mi hijo Axel, la novia de mi hijo y mi hermano. Me sentí muy contenida. Ahora voy a encontrarme con mi hija también…”, continuó.

“Ya lloré 30 años porque me lastimaba, pero ya no lloro más. Ahora quiero recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos. Estaba en un círculo en el que no podía hacer ni una denuncia porque él tiene contactos y me amenazaba. Me siento sola desde el día en el que me casé porque me decía que se iba de viaje a hacer negocios y yo no podía ir. Pienso que todo mi matrimonio estuve sola”, finalizó la mediática.