Racing suspendió a Jonatan Cristaldo tras la denuncia por violencia de género

El delantero de Racing Jonatan Cristaldo, denunciado por su pareja Morella de las Heras por violencia de género, fue licenciado por cinco días y desafectado del partido que el equipo de Avellaneda jugará este viernes con Defensa y Justicia. La sanción fue anunciada por la institución a través de un comunicado de prensa.

Cristaldo estaba concentrado para el partido de este viernes, ante Defensa y Justicia, y tuvo que retirarse luego de que los directivos le comunicaran la decisión. Además de los cinco días de licencia, desde la institución de Avellaneda analizarán los pasos a seguir.

"En el caso concreto y dadas las circunstancias descriptas en distintos medios de comunicación, Racing Club ha determinado una licencia temporal, por cinco dias, al jugador Jonatan Cristaldo para colaborar con la investigación y el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados", informaron desde Racing.

Según figura en la denuncia, Cristaldo golpeó en el rostro a su pareja, de 28 años. Por este motivo, la justicia le impuso una restricción perimetral de 300 metros durante 150 días y le otorgó un botón antipánico a la víctima.

La denuncia fue radicada en la sede policial de Rincón de Milberg, por Morella de las Heras, que se encontraba en su domicilio con el jugador cuando fue atacada, según el escrito.

Invitada al programa Incorrectas, que Moria Casán conduce por América, la mujer de Cristaldo dio detalles de lo que sufrió el último viernes: "Le encontré unos mensajes en el Instagram con una chica y por eso empezó la discusión. Me tiró una botella de agua, me arrastró por toda la casa y me golpeó".

De las Heras subrayó también que esto "no fue algo nuevo" y que desde hace tiempo viene sufriendo violencia por parte de su pareja: "Creamos una relación enferma".

Sin embargo, dijo que decidió denunciarlo ahora tras el episodio de su hija en el jardín de infantes: "Tiene 2 años y contó en el colegio que su papá me pegó y me arrastró por el piso. Ahí la cabeza me hizo click y decidí denunciarlo. No quiere que se nos acerque".

El comunicado completo

"Ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, Racing Club comunica:

El club se encuentra comprometido con la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y Naciones Unidas en acciones concretas orientadas a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, como así también contra toda forma de violencia en general.

Racing Club, una institución pionera en múltiples campos, da un paso adelante al comprometerse a promover los Derechos Humanos y la perspectiva de género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

De esta forma, el club contribuirá a potenciar la implementación de la Iniciativa Spotlight en Argentina, apoyando y replicando acciones de prevención de la violencia de género.

Racing Club tiene previsto elaborar un protocolo de actuación en casos de violencia de género, realizar jornadas de sensibilización con sus futbolistas (planteles masculino y femenino), y con chicos y chicas que participan en las diversas actividades del club.

En ese sentido, la Comisión Directiva de Racing Club reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, base fundamental para cumplir con el deber que tenemos como sociedad de erradicar la violencia de género".