Las 15 definiciones económicas de Alberto Fernández

Faltan menos de dos semanas para que Alberto Fernández asuma la presidencia y tome las riendas de una economía seriamente dañada luego de los últimos cuatro años. “Nadie puede estar contento con lo que nos pasó”, afirmó ante los empresarios que lo escucharon en el marco de la conferencia anual de la UIA, que se llevó a cabo este jueves en Parque Norte.



La cita con los industriales sirvió para que el presidente electo expresara definiciones concretas en materia económica, que incluyeron temas como la actividad industrial, el consumo, el rol de los bancos, el pago de la deuda, la discusión salarial y la herencia que recibirá de manos de Mauricio Macri.

Este es una síntesis de sus principales definiciones:

- “Nadie puede estar contento con lo que nos pasó. Y nos pasó porque estos cuatro años fue de especulación financiera, donde era mejor apostar a un bono, que invertir y producir y dar trabajo. En el mundo de los especuladores ganan muy pocos y pierden los mejores”

- “Después del 10 de diciembre vamos a hacer todo lo contrario de lo que está pasando. Vamos a poner en marcha la economía”

- “Quiero que lo hagamos todos juntos, firmando un nuevo contrato social. Pasar de la política que impone medidas a la que busca consensos. Las mejores sociedades cuidan el trabajo, y sobre todo el trabajo industrial”

-“Mario Benedetti dijo alguna vez: ‘Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque solo les queda mejorar’. Y esta vez solo nos queda mejorar”

- “La Argentina no necesita de los que especulan, necesitan de los que invierten y dan trabajo”

- “El debate no es por cuánto tiempo congelamos precios y salarios, es qué hacemos para que la Argentina se ponga de pie”

- “Todos tienen que entender que algo tienen que resignar”

- “Las cuentas fiscales quedan en un Estado deplorable”

- “También debemos revisar cómo es el funcionamiento de la discusión paritaria”

- “No sé cuáles son las bases sólidas que nos dejan, créanme que yo siente que camino en un pantano”

- “Quiero que los bancos trabajen de bancos, dando crédito a la producción y el consumo”

- “Hay que revivir el consumo”

- “No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos, sé que esta terrible y ridícula deuda lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos. Pero esta vez la deuda no la va a pagar los que menos tienen, no la van a pagar los que producen, los que dan empleo”

- “Que nadie entienda lo que digo como vivir a puertas cerradas. Pero no voy a traer remeras de China, o bicicletas de Chile, para que nuestros industriales se vuelvan a caer”

- “Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur”

Con información de www.ambito.com