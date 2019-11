Alberto Fernández se reunió con Ricardo Alfonsín: no hablaron de cargos y apuestan a “superar la grieta”

Alfonsín advirtió que “la luna de miel” con el nuevo Gobierno no será larga debido a “los problemas que tiene el país”.

El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo este viernes una reunión con el dirigente radical Ricardo Alfonsín, quien elogió la idea de "reemplazar la grieta por la cooperación política" y se puso "a disposición" del nuevo Gobierno, aunque negó que le hayan ofrecido algún cargo.

"Retomamos conversaciones anteriores, lo primero que me encontré con el mismo Alberto Fernández que cuando estaba en el llano, me resultó gratificante, él comprende las dificultades que hay que enfrentar, comprende que es necesario generar un cambio cultural importante en la política, reemplazar la grieta por la cooperación en la política", celebró Alfonsín.

Después de sostener que se puso "a disposición" del nuevo gobierno, Alfonsín negó que Fernández le haya ofrecido un cargo: "No me ofreció nada, con los problemas que tiene el país no creo que la luna de miel con Alberto sea larga. Yo le dije que en la luna de miel todos quieren colaborar, pero cuando se termine y haya que defender las políticas, si son la correctas, yo voy a estar", enfatizó el dirigente a Clarín.

Insistió Alfonsín que apoyará "todas las políticas que había conocido que aplicaría hacia adelante y le dije que esperaba que mi partido hiciera lo mismo, defienda las ideas radicales, si lo hace tenemos posibilidad".

Consultado sobre la posibilidad real de "superar la grieta", Alfonsín aseguró que lo preocupa "más las diferencias dentro de Cambiemos, la UCR puso en suspenso su identidad durante estos 4 años de Macri".

También lo hizo desde las redes sociales, donde insistió que "para que el radicalismo haga un aporte desde sus ideas y valores".

Fernández también elogió a Alfonsín, con quien dijo compartir "valores democráticos, éticos y morales".

"Hablamos sobre la necesidad de respetarnos en democracia y de hacer juntos el esfuerzo de poner a la Argentina nuevamente de pie", destacó.

