"Hoy vale $75 y, si esto sigue así, saltará a $100 en 2020"

Los dichos del presidente electo Alberto Fernández sobre su decisión de no solicitarle al FMI los US$11 mil millones restantes del préstamo stand by y del próximo titular del Indec, Marco Lavagna, sobre una inflación en torno al 40%, abrieron el juego del debate sobre la economía que viene.

El economista Miguel Boggiano advirtió que esto último, en realidad "tendrá que ver con el nivel de impresión de billetes y el valor del dólar. No es nada del otro mundo lo que estoy diciendo pero tenés que pensar que el dólar está ganando terreno. Ayer hizo máximos históricos contra el real, está cayendo el peso chileno, el peso colombiano y te marco esto porque en realidad el peso argentino se destruyó contra estas monedas, así que no es que está perdiendo competitividad contra estas monedas regioonales, pero sí tiene que ver con que hay una salida de capitales de toda la región y eso te puede empezar a generar problemas de refinanciación en un plazo no tan largo".

Respecto a su visión sobre la grave crisis económica que deja la gestión de Mauricio Macri, Boggiano explicó: "A mí me da la impresión de que Alberto tiene muy claro que la tiene muy cuesta arriba pero no sé si la sociedad lo tiene claro.

Que Lavagna diga que en 2020 vamos a tener una inflación de 40%, no es más que una expresión de deseo.

Hay que saber que con viento a favor y haciendo todo perfectamente bien, en 2023 vas a estar en el 10% de inflación".

Consultado al aire de A24 por el fuerte endeudamiento que hoy tiene la Argentina, él entiende que será un negociación muy dura y que tal vez "sea el primer país en la historia del FMI que le tenga que hacer una quita en la renegociación.

Es casi inevitable que vayamos al default. Todos los debates son cuentas mal hechas sobre cómo evitamos el default porque en lo inmediato tenés que pagar el equivalente en pesos a US$15.000 millones a los acreedores privados.

Necesitás que te presten más o vas al default. ¿Quién presta? Punto, es así. No importa el Fondo porque antes tenés que cumplir con los acreedores privados por las fechas de vencimiento".

Uno de los mayores desafíos de Fernández será, sin dudas, intentar atajar penales frente a una sociedad que espera más de lo que se podrá sin corregir absolutamente nada: "Si el 90% de la sociedad no quiere ajuste y no quiere que los gobernantes corrijan los desequilibrios económicos, el dólar va a $60.

¿Vos no querés hacer todo eso? El dólar te pasa de $20 a $60. ¡Qué lindo! No querés hacer nada (para parar eso)? Al dólar, el año que viene, lo tenés arriba de $100

¿Querés seguir haciendo nada? Lo vas a tener en $200 porque las restricciones que impone la economía no las está resolviendo ningún político.

Te digo más: el dólar vale $75 porque es lo que vale el Contado con Liquidación (CCL), que el dólar de verdad. El otro es el dólar del cepo, que no existe".

