Eduardo Duhalde: “Los presidentes justicialistas no tienen ADN productivo, no ponen centralidad en la producción”

El ex presidente lanzó una fuerte crítica a la dirigencia política en general.

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a reiterar su apoyo al presidente electo, Alberto Fernández. Sin embargo, fue crítico en cuanto a la dirigencia política y aclaró que sólo con el justicialismo no alcanza. Sobre esto último volvió a hacer hincapié este mediodía al aire de Radio Milenium, donde también esbozó un análisis sobre el escenario político y acerca de lo que se viene.

“Cuando gané la gobernación de la provincia invité a Raúl Alfonsín a que gobierne conmigo y lo hicimos por ocho años, fue la primera coalición cívica que se armó y generó un nuevo paradigma que es el que gana gobierna y el que pierde también. Yo siempre pregoné que en la gobernanza moderna tienen que gobernar todos porque es una democracia“, aseguró.

En este sentido, fue muy crítico en relación al apego a una sola fuerza política. “Es tan vieja la idea que se puede gobernar desde un sólo partido político que no resiste el menor análisis. Los partidos políticos están en la última etapa de su existencia, son estructuras tan rígidas que ya no sirven. Entonces, lo mínimo es juntarnos y ponernos de acuerdo. Si en el nuevo Gobierno empiezan las peleas, estamos en el horno y no salimos más“, afirmó.

“En la actualidad todo es incertidumbre, salvo una sola cosa, el pago de la deuda. Los acreedores saben que no lo podemos pagar ahora, ellos y nosotros saben que la podemos pagar a futuro. Por eso, sabemos cómo termina esto, termina con plazos y posibles quitas. Entonces yo creo que tenemos que proponer una mesa productivista que se aborde cómo hacemos para crecer. Los presidentes justicialistas no tienen ADN productivo, no ponen en la centralidad de la tarea de gobernar el tema de la producción“, lanzó.

Por otro lado, Duhalde evaluó y emitió su visión respecto a cuáles serían algunos de los pasos a seguir para poner el acento en la producción. “Lo primero es que todos los municipios del país tienen que tener el área de la producción, la injerencia y visión de los empresarios, todos tienen que tener centros de enriquecimiento común, es decir armar una estructura productiva en Argentina“, analizó.

Con información de www.elintransigente.com