Gladys Florimonte y una terrible situación de violencia con su papá : “Fue la peor paliza de mi vida”

La humorista, Gladys Florimonte se sinceró en el programa de Andy Kusnetzoff en “PH, Podemos Hablar”, del pasado sábado, y reveló que su padre le dio la peor paliza de su vida.

La terrible anécdota sucedió cuando era ella tenía tan solo 7 años y motivada por su hermano, en un juego de niños le dijo un improperio a una vecina del barrio. Su padre, al enterarse de lo sucedido comenzó a interpelarla agresivamente.

“Cuando tenía 7 años, un amigo de mi hermano me vino a decir que si le decía a una señora del barrio ‘chau gorda pu…’ me dejaban jugar con ellos. Se lo dije y la señora fue a decirle a mi papá. Mi papá era bastante bravo. Me llamó y me empezó a preguntar qué le había dicho a la señora”, contó Gladys Florimente, y añadió: “Yo le respondía que nada… y pam. Y así otra vez más”, sostuvo la actriz,

Sorprendido por la dramática anécdota y ante la atención del resto de los invitados, Kusnetzoff le preguntó a Florimonte si su padre le pegaba fuerte. “Mi viejo me mató, tenía todo hinchado y chorreaba sangre”, respondió la actriz. Pero los golpes no quedaron ahí. La paliza fue tan fuerte que Gladys, que en aquel momento tenía tan solo siete años, terminó enferma, con fiebre y la cara hinchada. “Me subió fiebre, tenía la trompa hinchada. Creo que fue la paliza más grande que tuve en mi vida. Mi viejo no solamente eso… yo era bastante brava. Mi papá sacaba el cinto y me lo mostraba”, dijo.

Tanto el conductor como los invitados coincidieron que ninguna travesura, jamás, justifica la violencia. Conmovido por la situación, Andy le brindó un afectuoso abrazo a Gladys Florimente, “Me dio como una emoción. Me afecta. Mirá que escuché historias durísimas pero me dieron ganas de abrazarte”, concluyó.