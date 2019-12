Duhalde: “Fernández me señaló que Cristina le prometió que el armado del gabinete estaba en sus manos”

El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a referirse a la relación entre el presidente electo Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner: “Él me comentó que la ex mandataria le prometió que el armado de Gabinete estaba en sus manos y es así”. Además, indicó que encontró “muy claro de criterio” al ex legislador porteño y luego destacó a Axel Kicillof.

Como bien publicó El Intransigente, la semana pasada, quien supo conducir al país entre 2002 y 2003 se reunió con el inminente jefe de Estado. “Lo vi muy bien a Alberto, muy claro de criterio y me vine muy feliz de hablar con él”, comentó el dirigente, de 78 años. En ese encuentro, hablaron de política actual, de la de Cambiemos y de las que se vienen.

“El tema central que plantea Alberto es la producción, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo producimos más. Yo veo programas de televisión donde aparecen periodistas avezados hablando de economía y hoy, no tiene sentido discutir la deuda externa sino cómo se crece”, señaló en el programa “Buena Gente”, que se emite por Radio Provincia.

En tanto, el ex gobernador bonaerense reveló que el líder del Frente de Todos le “comentó que todo lo que se dicen en torno al Gabinete es mentira”. “Me señaló que Cristina le prometió que el armado del Gabinete estaba en sus manos y es así”, agregó. De esta manera, enfatizó: “Para gobernar tienen que estar todos, es una convicción que me ha acompañado toda la vida”.

Por último, Duhalde resaltó al próximo mandatario en la provincia de Buenos Aires y deseó que “integre su Gabinete con gente que conozca” el territorio. “Las personas están sorprendidas porque la gente que lo acompaña es un equipo muy preparado”, afirmó. Tanto Kicillof como Fernández asumirán sus nuevos roles el martes 10 de diciembre.

