Cristina le apuntó a Macri y a la Justicia

"No sé cómo tuve tiempo de gobernar si fui jefa de cuatro asociaciones ilícitas"

La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner se preguntó hoy cómo tuvo "tiempo para gobernar este país" si para la Justicia fue "jefa de cuatro asociaciones ilícitas", al prestar declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas irregularidades en obras públicas durante su gobierno.

Al comenzar la audiencia, la exmandataria adelantó que iba a contestar preguntas, y comenzó con una queja debido al rechazo de transmitir en vivo su declaración. Además, volvió a hablar de lawfare -guerra jurídica- en su contra.

"Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la lectura del presidente del tribunal del rechazo del recurso de la transmisión es una clase práctica del lafaware en Argentina llevado a cabo por este tribunal", dijo la mandataria, en declaraciones que publica Infobae.

"Esta causa que hoy está aquí, que se conoce como la causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Y así fue durante todo el juicio. Además, la causa cayó por "sorteo", voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini. Todo transmitido en vivo y en directo. Y ni que hablar cuando comenzó el juicio: se transmitió en vivo y en directo toda la acusación. Nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal", siguió Cristina.

"Esta audiencia –el juicio- que empezó, fue convocada por el tribunal para el 20 de mayo del año que se acaba, justo un mes antes de que cerraran las listas para candidatos a presidente y vicepresidente. Un mes antes me sentaron en el juicio oral por corrupción en la obra pública. Lawfare puro, lawfare puro".

La mandataria volvió a apuntar contra el Gobierno por la causa Vialidad: "Fue un plan ordenado por el gobierno saliente". "El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de dolores, que el tribunal debería tener en cuenta", agregó.

La expresidenta habló también, sin nombrarlo, del fiscal Carlos Stornelli, que brindó declaración indagatoria en los últimos días, tras ser declarado en rebeldía. "Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas", dijo.

Fuente: MDZ