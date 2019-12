Bottero no actúa como un buen Radical

No hay dudas que se debe respetar la voluntad de la ciudadanía y en virtud de que el Presidente del Concejo en la practica es un Intendente suplente y su mano derecha en el cuerpo legislativo, actuar de otra manera es un acto políticamente no ético

Germán Bottero está empecinado en presidir el Concejo Municipal, sin importarle que para ello debe romper una vieja tradición de ética política que marca que la presidencia del poder legislativo es para el oficialismo.

Pareciera que para Bottero,el fin si justifica los medios, pero la Unión Cívica Radical no se puede dar el lujo de no respetar los sanos códigos de la política por un capricho personal.

Ya en 2017 se actuó de forma no ética cuando se le arrebató el mismo cargo al oficialismo, la inesperiencia de Viotti y Sagardoy por la UCR y la pica tradición política del Pro iniciaron que "Lalo" Bonino llegue a ocupar ese cargo.

En la práctica en nuestra ciudad, el Presidente del Concejo Municipal cumple el rol de Vice Intendente o Intendente suplente en caso de que el mismo se tenga que ausentar o se aleje del cargo por algún motivo.

Es importante preservar los valores democráticos y respetar la decisión del votante, y la mayoría de los ciudadanos votó a favor de Luis Castellano para que por un tercer período consecutivo dirija los destinos de la ciudad.

Hace dos años, en oportunidad de ser elegido Raúl "Lalo" Bonino para ocupar el principal cargo legislativo de la ciudad me manifesté de igual manera, sigo convencido que no se puede burlar la voluntad del votante y que por sobre todo tiene que primar el sentido ético, Democrático y Republicano. No se puede invocar estos dos valores esenciales de acuerdo a nuestra conveniencia.

Sabemls del interés desmedido de Germán Bottero por ocupar ese cargo, y de la misma manera que lo dijimos hace dos años, lo decimos ahora: "No es de buen demócrata arrebatarle ese cargo al oficialismo, solo que en esta oportunidad puedo decirlo sin medias tintas y más enfáticamente: NO ES DE BUEN RADICAL NO RESPETAR LOS BUENOS CÓDIGOS DE LA POLÍTICA.

Bottero debe entender que las elecciones se ganan en la urnas y que a los cargos se accede por decisión y voluntad de los ciudadanos y no por contubernios entre "gallos y medianoche".

El Presidente del Concejo es la pata legislativa del Intendente y al primer mandatario de la ciudad hay que despejarle el panorama para que gobierne la ciudad de la mejor manera, al fin y al cabo es lo mejor para todos.

Los buenos códigos de la Democracia son imprescindibles para el buen funcionamiento de los diferentes poderes del Estado, actuar contrario a esos códigos es ponerle palos en la rueda a quien tiene la obligación de trabajar día a día para todos los rafaelinos, sin distinción de banderías políticas.

Las desmedidas aspiraciones de Bottero no son sanas para el sistema y denotan una total y absoluta falta de madurez, no solo de él, sino de las personas que lo apoyan en esta iniciativa contraria a los valores y a la ética de la Unión Cívica Radical, partido al que pertenece, más allá de su fanatismo actual por Mauricio Macri, un presidente que sumió a todo el pueblo Argentino en una de las mayores crisis de su historia.

Lo invito a Germán Bottero a reflexionar y respetar los mandatos y el legado que los grande líderes del Radicalismo le hicieron a la Nación y que no es otra cosa que el respeto absoluto de la ética y la moral y le reitero nuevamente que NO ES DE BUEN RADICAL NO RESPETAR LOS BUENOS CÓDIGOS DE LA POLÍTICA.