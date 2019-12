Laura Alonso: “Cristina Kirchner mostró violencia, vienen por todo, por cada uno de los que la investigaron”

Cristina Kirchner criticó este lunes con dureza el rol de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de los cuales los dos primeros ejercen la acusación en la causa por presunto fraude en la obra pública. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal 2, que la investiga.

Quien salió a responderle fue Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. "Es la tercera ex presidente que va a juicio donde la oficina participa. Ella hará todo lo posible para enchastrar expedientes, pero no me preocupa lo que diga sobre mí. Yo fui investigada y sobreseída, otras denuncias fueron directamente descartadas. Siempre dije la verdad y nunca oculté nada".

Este lunes la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner arribó a los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2. La ex presidenta esta acusada por el supuesto direccionamiento de la obra pública hacia las compañías del empresario Lázaro Báez, durante su período como presidenta de la Nación.

Durante la audiencia de este lunes, Cristina Kirchner apuntó contra el Gobierno de Mauricio Macri y particularmente contra Laura Alonso: “El Gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para impulsar las causas judiciales. Se modificó un decreto para que pueda asumir Laura Alonso, que no es abogada”, dijo.

Ante eso, Alonso, en diálogo con el canal de noticias TN, afirmó: "El alegato de Cristina es político, ella puede decir lo que quiera. puede hablar tres horas y no responder, como hizo. Usa argumentos para que gente inocente le crea, o para creyentes fanáticos, que creen todo, pero no los juzgo. Lo que necesitan muchos es mirar las pruebas, ahí está la verdad", dijo.

Ante la consulta de qué sensación le dejó hoy ver a Cristina en el Tribunal, Alonso respondió: "Lo que mostró hoy es violencia, mostró el 'vamos por todo', el 'voy por cada uno de ustedes'. También el 'voy por una nueva democratización de la justicia'. Que ahora deberemos ver cuál es y con qué forma viene esa 'democratización de Justicia'. Ahora lo que hay que hacer defender la Constitución".

Sobre la relación de Cristina con Lázaro Baez, la titular de la Oficina Anticorrupción, aseguró que existieron 38 negocios entre los Kirchner y los Baez: "Ella conocía eso y lo continuó en sus años de presidenta. Santa Cruz fue la segunda provincia en recibir contratos de vialidad nacional. Le dio el 85 por ciento de esos contratos a la empresa de Lázaro, que no era un amigo de la familia, sino el testaferro de los Kirchner".

En relación a la causa de los cuadernos explicó que hay 31 personas arrepentidas: "Es imposible poner de acuerdo a tanta gente". Luego agregó: "De Vido, Boudou, José López, Ricardo Jaime. Todos están condenados ¿De qué gobierno fueron funcionarios? ¿nadie vio nada? ¿cómo puede ser?".

