Alberto Fernández justificó la declaración y el tono de Cristina Kirchner ante los jueces: “Fue un acto de defensa maravilloso”

El presidente electo, Alberto Fernández, justificó este martes el duro alegato de la ex mandataria Cristina Kirchner en la causa Vialidad, al considerar que fue "maravilloso" y "uno de los más importantes" que vio en su vida.

"Lo que vi ayer fue un acto de defensa maravilloso. No era una mujer furibunda, era una mujer que se estaba defendiendo. Fue uno de los alegatos más importantes que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos porque no podían contestar ninguna de las cosas que Cristina decía, y que dejó mudo al fiscal", sostuvo Fernández en referencia a la exposición de más de tres horas que hizo la ex mandataria ante el tribunal que la juzga por presunta corrupción con la obra pública.

"Si a vos te hacen lo que le hicieron a ella y tenés que dejar a una hija a ocho mil kilómetros de distancia para que se trate por las cosas que le hicieron vivir, no sé si no estaría furibundo también. Es una mujer cansada de la persecución", añadió en declaraciones a radio Metro.

Durante su declaración, Cristina increpó a los jueces del Tribunal Oral Federal 2 y se negó a contestar preguntas. "¿Responder preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes", los interpeló.

Fernández, que había sido propuesto como testigo por la ex presidenta, negó además que lo haya involucrado en su defensa al referirse al rol del jefe de Gabinete en la ejecución del presupuesto del Estado: "Dijo, en términos de derecho, que el juez Ercolini no leyó la Constitución. La administración del Estado está cargo del jefe de Gabinete y dijo 'acá no veo a ninguno', pero aclaró: 'No quiero que los citen porque nada hicieron".

Sobre la acusación a Cristina Kirchner, Fernández insistió que "involucrarla es no tener idea de cómo se resuelve el Estado. Es todo un disparate y utilizan esa figura (de asociación ilícita) para complicar las excarcelaciones".

También apuntó una vez más contra el juez Julián Ercolini, al señalar que "el procesamiento" que dictó es "una pieza" que usará en sus clases en la facultad de Derecho "para demostrar lo que un juez nunca debe hacer".

"Cristina no llenó de nombres propios el Gabinete"

"Tenemos todo y estamos trabajando", contestó Fernández cuando le consultaron si tenía el Gabinete definido, y enseguida aseguró que la ex presidenta "influyó lo mismo que cualquier persona de quien valoro su opinión".

Y precisó: "Cuando vean los nombres se van a dar cuenta que no llenó de nombres propios el Gabinete".

Destacó que su Gobierno no será "el de Alberto Fernández", sino del Frente de Todos: "Hay mucha representación del interior del país. Somos un frente pero no una cooperativa. He escuchado a todos y después uno resuelve".

También le abrió una vez más la puerta al economista Roberto Lavagna. "En el Gabinete no estará. No sé si algún día querrá sumar al Gobierno, pero para mí sería un gusto que se sume", remarcó.

Con información de www.clarin.com