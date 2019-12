Charlotte Caniggia quedó eliminada del Bailando: fue por decisión unánime del jurado

A lo largo del Bailando, Charlotte Caniggia quedó varias veces sentenciada pero siempre fue salvada por el público y con gran popularidad. Sin embargo, en las últimas instancias la decisión es del jurado e integrantes del BAR, quienes en esta oportunidad decidieron que Flor de la Ve y Gabo Usandivaras sean quienes continúen en el Bailando.

En cada presentación Charlotte Caniggia se destacó por su simpatía, humor y por no tener pelos en la lengua al momento de opinar. Si bien el público siempre la eligió, el jurado evaluó el desempeño coreográfico y por ende, quedó fuera del Bailando tras enfrentarse al duelo con Flor de la Ve.

Durante la evaluación, Pachano destacó que debía “juzgar la calidad y la puesta en escena. Por eso tengo que votar a la pareja 2” es decir la de Flor de la Ve. Por otra parte, Ángel de Brito buscó mantener el ánimo de la participante al sostener: “tenés que valorar todo lo que tenés, Charlotte. Te falta aprender a bailar. Flor está en su mejor Bailando”.

Si bien Charlotte Caniggia recibió halagos a su personalidad, el voto basado en la técnica hizo que quedara eliminada y por tal motivo, su compañero Agustín Reyero se quebró al escuchar el resultado final quien resaltó “se terminó. Fue horrible pero por algo es así. Tuvieron palabras re lindas”.

Por su parte, Charlotte Caniggia volvió a demostrar su buen humor al destacar: “yo en las dos veces que me fui llegué séptima y esta es la tercera vez que quedó séptima”. Además, destacó: “la última vez que me habían echado, vino Fabián vestido de amarillo y le dije: la concha de tu madre, porque carajo te pusiste una camisa amarilla, nos van a echar. Y hoy hay globos amarillos, Pachano vino de amarillo y las chicas también. Así que dije: me voy. Gracias igual”.

Tras provocar la risa de todos, Marcelo Tinelli hizo referencia a la difícil situación familiar que tuvo que atravesar la mediática durante los últimos meses y le dedicó un sentido mensaje. Si bien ella siempre prefirió mantenerse distante, el conductor remarcó: “quiero mucho a tu papá y mamá. Por más que estén separados, no se van a separar nunca de ser tus papás, los va a reunir siempre. Pueden estar desunidos como parejas pero nunca van a estar desunidos por el amor que ambos le tienen a sus hijos”, concluyó.