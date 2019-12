Calu Rivero se cortó el pelo y cambió de nombre: “Llamame Dignity”

Desde hace algunos meses que Calu Rivero abandonó nuestro país para instalarse ne Brooklyn, Estados Unidos, donde se dedica a estudiar y trabajar.

La actriz ahora decidó cortarse el pelo, lo que le da un look completamente renovado que para ampliarlo, le sumo un “cambio” de nombre y ahora se llama Dignity.

Calu Rivero compartió con sus seguidores un video de su nueva imagen y escribió: “Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llamame Dignity. Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo”.

La artista habló además con Infobae y contó los motivos de por qué este cambio de nombre: “Una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Es una nueva parte de mi identidad porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Soy una abanderada del respeto, combato el maltrato y la violencia en todas sus formas. Mi dignidad me salvó”.

Calu Rivero fue una de las primeras artistas en acusar al actor Juan Darthés, por eso vivió de una manera muy especial la denuncia de Thelma Fardín: “Estaba volviendo de estar una semana en un seminario de actuación en el medio de la montaña, incomunicada, en Grecia. Estaba sola, en el hostel, cuando llamé a mi hermana para contarle la experiencia y ella me dijo “quiero contarte algo”. No pude parar de llorar. Lloré, lloré, lloré como una niña, lloré hasta que pude ver cómo esa herida se cicatrizaba por completo, se hacía cascarita y se regeneraba en una nueva piel”.