Luis Juez: “Si el Titanic hubiese estado lleno de peronistas, seguro se salvaban porque son sobrevivientes profesionales”

A una semana de dejar el Gobierno, referentes de Juntos por el Cambio siguen exponiendo públicamente las diferencias internas que atravesó el espacio durante sus cuatro años. Luis Juez, diputado electo y embajador en Ecuador, cargó contra la estrategia electoral y la forma de hacer política que se diseñó en Casa Rosada, afirmó que se desconoció la historia del peronismo y que Alberto Fernández fue la “segunda opción” de Cristina Kirchner.

Emilio Monzó, contra Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Marcos Peña; Patricia Bullrich arremetiendo contra Carolina Stanley. El embajador en Perú Jorge Yoma, contra todos y ahora se sumó su par en Ecuador, Luis Juez. “Nuestros desaciertos le dieron al peronismo la posibilidad de volver al poder. Nosotros fracasamos. Mucha gente nos abrazó y no le cumplimos las expectativas”, lanzó la fuerte autocrítica, en diálogo con Viviana Canosa por Canal 9.

“Tuvimos un pésimo diagnóstico de lo que recibimos, una actitud timorata para comunicar lo que teníamos, una exagerada ponderación de la gente que pusimos en la cancha, dijimos que teníamos el mejor equipo de los últimos 50 años y yo dije que había tipos que no habían jugado al fútbol ni con un globo. A la gente hay que decirle que nos esquivamos, pero que lo hicimos de buena fe”, explicó Juez, detallando lo que, según su consideración, fueron los errores del Gobierno.

Luego cargó contra la estrategia de Juntos por el Cambio para competir con el Kirchnerismo y el hecho de “desconocer 50 años de historia del peronismo”: “Fue un error focalizarnos en que Cristina era el enemigo. Se apostó a que el peronismo no se iba a juntar y eso es no conocer cómo funciona el manual del peronismo, te devora el poder como Coca Cola en el desierto". “Si el Titanic hubiese estado lleno de peronistas, seguro se salvaban porque son sobrevivientes profesionales”, graficó, fiel a su estilo, el dirigente cordobés.

“En su momento le dije al presidente que a los argentinos había que decirles a cara de perro lo dificultoso que iba a ser. Fue un error no decir que era un campo minado que iba a explotar a cada rato”, comentó sobre la herencia recibida.

Juez reveló que tiempo atrás le llevó las mismas preocupaciones al jefe de Gabinete, Marcos Peña: “Le dije, nos estamos equivocando. La política es una sola, la podes hacer con políticos decentes o indecentes pero es una sola, no la podes inventar o suplantar por las redes sociales”. En ese mismo encuentro, el embajador en Ecuador le comentó que José Manuel De la Sota “había mantenido muchas reuniones con Máximo Kirchner”. “Si estaba con vida hubiese sido él, el candidato a presidente. Alberto Fernández fue la segunda opción”, declaró. Al respecto, el diputado electo dejó entrever que, tras la muerte de De la Sota, el Gobierno consideró que la oposición no tendría un candidato de peso: “Yo les dije ‘no entienden nada muchachos’, la decisión estaba tomada, no era si De la Sota era o no candidato, la cuestión era que Cristina había decidido correrse y nos hacía de goma la estrategia de confrontar con ella. Pasó eso y no tuvimos capacidad de reacción para darnos cuenta que esa estrategia de confrontar con ella se arruinaba cuando Cristina se escondiera”. Por lo que Juez sugirió que Juntos por el Cambio tendría que haber tenido “un par de alternativas más” a la candidatura de Macri. “Yo a Vidal le hubiese dejado desdoblar la elección”, opinó.

Profundizando su crítica con el Gobierno saliente, dijo que “en los últimos días de campaña Macri se dio cuenta que tenía que estar en contacto con la gente, salir de ese termo, evitar el aislamiento. Le fue fantástico, pero fue tarde”, sostuvo sobre las marchas del “Sí, se puede”.

De cara al futuro de Juntos por el Cambio a nivel legislativo, explicó que “va a ser complicado”. “La gente no nos dio el lugar para conducir porque no supimos construir cuatro años más de poder, nos dio una oposición parlamentaria complicada que va a necesitar de verdaderos artesanos”.

Sobre la asunción del Frente de Todos, declaró que la que va a “mandar”será Cristina Kirchner: “Es la dueña de los votos, tiene temperamento y experiencia. No la veo escondida. Llegó de Cuba y se empezó a armar todo”.

El presidente del Frente Cívico de Córdoba reveló además conflictos de la interna provincial. Comentó que Macri lo designó “como embajador a Ecuador sabiendo que no tenía cualidades, pero la idea era que tampoco estuviera en Córdoba perjudicando. Soy un tipo jodido, en aquél momento le iba a morder el riñón a (Juan) Schiaretti y masticar a (Ramón) Mestre”. Al respecto, afirmó que “en 2023 voy a ser candidato a gobernador en Córdoba”.

