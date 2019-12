Ginés González García anunció que restituirá el protocolo para el aborto no punible y que podría declarar la emergencia en Salud

El próximo ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que restituirá el protocolo para el aborto no punible que generó la renuncia de Adolfo Rubinstein de la gestión de Mauricio Macri. Además, no descartó declarar la emergencia sanitaria, como lo hizo en 2003 cuando ocupó esa cartera durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“Por supuesto voy a hacer el protocolo rápidamente. El protocolo es una guía de procedimiento para los trabajadores de la salud. Hicieron un mamarracho de discusión respecto del protocolo”, confirmó en declaraciones a Radio Continental.

González García fue confirmado como futuro ministro de Salud por Alberto Fernández este martes, cuando el presidente electo en un acto realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Consultado sobre si restituiría el protocolo de Rubinstein, que generó un gran revuelo sobre el final del gobierno de Macri, fue contundente. "Sí, por supuesto, eso lo empecé a hacer en 2007. No tenía nada especial este protocolo, pero no sabemos lo que pasó. Es una guía de procedimientos o protocolo para saber cómo proceder en la salud. Existen para casi todas las patologías, y mucho más para que se cumplan con la ley. El resto depende de leyes, modificaciones, debates".​

Ginés fue, sin embargo, más específico respecto del “problema que tiene Argentina” en la actualidad respecto a la interrupción del embarazo. “Primero quiero que se apliquen las leyes vigentes: en este momento el problema de Argentina con este tema es que ni la de salud sexual, procreación responsable, ni la provisión de insumos para evitar los embarazos no intencionales, ni por supuesto la interrupción legal del embarazo, la verdad, tenemos muchísimas dificultades”, explicó el futuro ministro, quien se formó en la Universidad de Córdoba.

El 22 de noviembre pasado, a partir de la polémica por el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el entonces secretario de Salud de la Nación formalizó su renuncia a través de una carta enviada a Macri.

El futuro ministro no descartó además declarar la emergencia sanitaria en todo el país: “Estoy trabajando en eso porque la emergencia permite compras más rápidas para las necesidades. No lo tengo definido todavía”, aseguró.

También habló del uso del cannabis medicinal​, y opinó que "hay desconocimiento". En ese sentido, afirmó que "la reglamentación no cumple con la ley, limita tremendamente el uso. Está demostrado que el uso tiene que ser permitido para otras patologías. Hay que romper con un mercado negro absurdo. Eso se logra trabajando sobre la reglamentación de la ley para mejorarla".

Por otra parte, González García contó cómo fue que Alberto Fernández lo incluyó en su gabinete: "El presidente me lo pidió y cuando un presidente te dice 'te necesito', no queda más que decir que sí. Es un orgullo, estoy contento".

El panorama que pintó Ginés González respecto del estado de la Salud en Argentina no fue el mejor. "Hacer política es definir prioridades: pretendo devolverle al gobierno un Ministerio y a la Nación una política sanitaria. Hay que rearmar el Ministerio desde la técnica. El sistema de salud está complicado, con muchas dificultades de financiamiento".

Por último, dijo que le gustaría ser parte de un Consejo Económico Social. "Me gustó la mesa del diálogo con Duhalde, el pacto social de la salud de Cafiero. Me gusta mucho, si se arma así, me gustaría estar presente".

Con información de www.clarin.com