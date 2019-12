La confesión de Angie Balbiani sobre sus años en Rebelde Way que sorprendió a todos

Angie Balbiani supo desde muy pequeña a qué se quería dedicar: “Siempre supe que quería ser actriz. No tenía vergüenza en hacer monerías en público o en ser la protagonista de cualquier acto escolar”.

Y a los 20 años, casi por un golpe de suerte, le llegó la gran oportunidad de su vida, cuando fue a acompañar a una amiga a hacer un casting. Uno de los encargados le preguntó si se animaba ella también. A las pocas semanas la llamaron para trabajar en la que sería una de las novelas más recordadas de aquella época: “Rebelde Way”.

Protagonizada por Luisana Lopilato, Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba, contaba el día a día de un grupo de estudiantes de un colegio privado de clase alta. A Angie Balbiani le tocó el papel de Felicitas Mitre, una chica muy bonita, aunque con algo de sobrepeso, motivo por el que algunos alumnos se burlaban de ella.

Sin embargo, en una entrevista concedida a Infobae, la actriz y actual panelista de Intrusos contó que le tocó sufrir bullying en la vida real: “Era doloroso que algunos compañeros me hicieran sentir mal”, señaló. Sin embargo ella prefirió no contárselo a ninguna miembro de la producción de “Rebelde Way” y solamente lo habló con su familia: “Trataba de que no me importara“.

Hace un tiempo Angie Balbiani había hablado sobre su personaje: “Me impresiona el impacto que generó, amaba hacerlo porque era controversial. Creo que hoy hubiera encontrado afinidad y odios, en ese momento me pasó. Había gente que en la calle me mostraba cariño y otra que me gritaba porque se mostraba una parte de ellos que no querían que se viera”.