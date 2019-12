¡No me llamen más!: cómo inscribirte al registro nacional “No llame”

La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), aprobó la implementación del registro nacional “No Llame”, mediante el cual se utilizará “un nuevo sistema de gestión informático simplificado, gratuito, eficaz y sencillo”. La medida fue oficializada este lunes, mediante la resolución 243/2019 publicada en el Boletín Oficial y aprobada por el titular de esta área, Eduardo Andrés Bertoni.

Para iniciar los trámites de alta, baja y cambio de titularidad de líneas telefónicas, el titular deberá ingresar al sitio web nollame.aaip.gob.ar y acreditar su identidad declarando su número de documento, género y número de trámite que figura en su DNI. Se admite la registración de hasta cinco líneas telefónicas por DNI. En caso de que se requiera la registración de más de cinco líneas, corresponderá el trámite por “flota”.

Además, deben suprimirse, a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, la imposición de cargos arancelarios para efectivizar los trámites de habilitación de usuarios autorizados para la descarga de la lista de inscriptos en el registro nacional “No llame”, que en igual sentido eliminó los aranceles correspondiente a las inscripciones ante el registro nacional de bases de datos personales.

La medida destaca que el objetivo de la AAIP consiste en “agilizar los procedimientos administrativos y simplificar las normas dictadas, a fin de brindar una respuesta rápida, flexible y transparente al ciudadano, en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación del servicio”. Asimismo, la Agencia considera primordial la implementación de un nuevo sistema de gestión informático simplificado, gratuito, eficaz y sencillo.

“La AAIP propicia implementar un nuevo sistema de gestión, como único canal disponible para realizar la totalidad de los trámites concernientes al registro nacional “No llame”: alta y baja de líneas telefónicas, habilitación de sujetos obligados, procedimiento de consulta de las líneas inscriptas en el Registro, e in0800terposición y gestión de denuncias por presuntas infracciones a la Ley N° 26.951″, explica el texto oficial.

Claudia Collado, presidenta de Acción del consumidor (Adelco) se comunicó con "Línea Abierta" (FM 101.3) y dio detalles al respecto: "Recibís llamados a cualquier hora, se convierte eso en algo molesto y es un registro donde vos te inscribis par evitar este tipo de llamados".

"Es un trámite sencillo, el tema es la efectividad de ésto, no es tan efectivo, el año pasado hubo en Buenos Aires 50 mil quejas porque no funcionaba, pero eso, en algún punto, te puede pasar o no, el tema es que existe el registro y vos tenés el derecho a que no te llamen".

En el mismo sentido, explicó: "Ahí mismo, en la Web tenés la posibilidad para hacer el reclamo y hay un 0800, en la mayoría de los casos el tema se resuelve".

"La tendencia es dejar el telefóno fijo, lo que no quiere decir que no te llamen al celular, acá en Buenos Aires te llaman más al celular que al fijo, pero dejar el fijo es una buena medida", reveló Collado.

Ante la consulta sobre si las empresas no se están haciendo eco de la molestia que ocasionan a la gente, la presidenta de Acción del consumidor, sentenció: "Es muy extraño, las empresas no se convencen en que no es efectivo y algún resultado le debe dar porque lo siguen haciendo".

"Lo que a nosotros más nos preocupa son los adultos mayores frente a estos llamados, porque los adultos mayores dicen ´sí´", manifestó.

Para inscribirse: https://nollame.aaip.gob.ar/

Fuente: Agenciafe