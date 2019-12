Sergio Massa, tras el enojo de Macri con los diputados que se fueron del PRO: "Funciona como un patroncito de estancia”

A pocas horas de haber sido designado como presidente de la nueva Cámara de Diputados, Sergio Massa brindó entrevistas a varios canales. En ese raid mediático apuntó una y otra vez contra Mauricio Macri, por el reclamo que le hizo a los tres diputados que decidieron abandonar el bloque de Cambiemos. “Cree que es dueño de la voluntad de las personas. Funciona como un patroncito de estancia”, disparó el ex intendente de Tigre en A24, en defensa de Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Beatriz Ávila (Tucumán) y Antonio Carambia (Santa Cruz).

“Con el caso de (Miguel Ángel) Pichetto no lo escuché decir nada”, continuó Massa, en alusión a quien cambió de filas para presentarse como candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio sin abandonar su banca del bloque peronista.

Lejos de dar por terminado el tema, el dirigente oriundo de Tigre denunció: “Sus colaboradores, el ejército de trolls que maneja Marcos Peña, publicó los teléfonos de los diputados en las redes. No me parece generar esa situación de violencia cuando tenemos que coordinar acuerdos”. Y aclaró: “Ninguno de los tres son del PRO, de la Coalición Cívica, ni de la Unión Cívica Radical. Provienen de alianzas que hizo con partidos provinciales para el frente Cambiemos, que no existe más”.

Anteriormente, en C5N, había esgrimido los mismos argumentos y afirmó: “Macri tiene doble estándar y memoria frágil”.

Por otra parte, Massa explicó cuáles serán los primeros pasos de la Cámara Baja, a partir del 10 de diciembre. “El día 12 vamos a sesionar para terminar de completar el cuerpo y después la primera ley será la de presupuesto nacional. Tenemos que trabajar en mejoras para los argentinos en política energética, cuadro tarifario, inversión publica y marcar pautas del nuevo perfil de deuda para argentina, entendiendo que tenemos que sacar de coma a un enfermo que la mala praxis de este Gobierno puso en coma”, detalló en diálogo con TN.

De paso, volvió a criticar a Macri por la “gira de despedida” durante sus últimos días de mandato. “Pretende presentar un cuentito rosa con una cadena nacional y el show del 8 de diciembre”, dijo en relación a la convocatoria que se llevará a cabo en la Plaza de Mayo.

En tanto, en su paso por A24, le consultaron por el vehemente discurso de Cristina Fernández de Kirchner en su declaración ante el tribunal por la causa de la obra pública. “El derecho a defensa en juicio esta consagrado en la Constitución argentina, no se le puede negar a nadie. No hay ningún juez que tenga que sentirse amenazado”, lo minimizó.

Sin embargo, aprovechó la pregunta para brindar su parecer sobre la Justicia: “Si hay un poder disociado de lo que le pasa a la sociedad, ese es el poder judicial”. Y agregó: “Ya lo expresé muchas veces. Nosotros rendimos examen cada dos años. Cada 5 años debieran revalidar los títulos. La estabilidad de los jueces atenta contra su compromiso de mejorar y reexaminarse frente a la sociedad”.

Con información de www.infobae.com