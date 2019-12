Rogelio Frigerio: “Los tres diputados que se fueron tienen que dar una explicación, se lo deben a la sociedad”

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, los diputados que abandonaron la bancada de Juntos por el Cambio, “tienen que dar una explicación” porque “se lo deben a la sociedad”. Además, consideró que el kirchnerismo “claramente ha tenido injerencia en la definición de las autoridades parlamentarias”.

“Cuando uno es elegido por una alianza política, como Cambiemos, porque ellos fueron diputados elegidos en 2017, tiene que haber una explicación sólida, fundamentada, para retirarse del bloque, y eso no lo escuché”, afirmó el funcionario en diálogo con radio La Red. “Tienen que dar una explicación de por qué se alejan del espacio que los llevó al lugar donde están, se lo deben a la sociedad”, agregó.

Frigerio, además, esbozó que uno de los motivos que forzó la salida de estos tres diputados fue “cierta presión que hubo para con los diputados que fueron electos por otras fuerzas que no son ni el PRO ni el radicalismo, a quienes les bajaron la señal de que no podían tener un bloque dentro del interbloque con cierta identidad propia, pero eso se corrigió".

“Para gobernar, no tanto para ganar la elección, uno requiere de una base de sustentación política amplia, y eso obliga a no encerrarse en uno mismo, a no achicar la posibilidad de expansionismo”, graficó el Ministro del Interior.

En esta línea, Frigerio destacó la necesidad de “construir una oposición responsable que garantice la gobernabilidad y el cuidado de los valores que decimos representar". “Lo importante es la unidad de la oposición: para que perdure la unión tiene que haber mucha flexibilidad, hay que ser amplio , generosos, entender que el liderazgo desde el llano se ejerce de otra manera, hay que contener”, agregó, en relación a la discusión de los liderazgos dentro de Juntos por el Cambio.

Sobre la situación de Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia, el propio Macri reclamó que devuelvan sus bancas. “Lamento la desafortunada decisión de los diputados Ansaloni, Ávila y Carambia de abandonar el bloque luego de formar parte de nuestras listas. Esta traición a la confianza de los votantes que los eligieron es opuesta a nuestros valores y a lo que creemos”, expresó Macri en las redes sociales.

Ávila, por su lado, replicó al Jefe de Estado, "el Presidente Macri que causó la mayor angustia traicionando la esperanza de todo el pueblo argentino y que manejó a sus votantes con slogans publicitarios vacíos de contenido, hoy se preocupa por mi relación con nuestros votantes”, sostuvo.

En su defensa, argumentó que en su partido en TucumÁn “hacemos política en la calle, no en Twitter” y dijo no haber escuchado “las mismas condenas ni que le pidieran la banca cuando cooptaron a Miguel Ángel Pichetto, que fue nada menos que su candidato a vicepresidente”. Y aseguró que “siempre es más fácil esconder los errores propios criticando las acciones de los otros”, pero dijo que “todos sabemos que en política, quien no puede hacer autocrítica, no puede aspirar a grandes destinos”.

“Ni por bajar políticas de acción, ni por generar diálogos ni consensos. Por todo esto es que Cambiemos naufraga en un mar de indefiniciones y naderías”, afirmó la legisladora, quien a partir de ayer forma parte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que es liderado por el mendocino José Ramón.

