Cristian Castro habló de su relación con Luis Miguel: “Lo banco y lo sigo desde chico”

Cristian Castro visitó La 100 y participó de la sección “En Tercera Persona” junto a Guido Kaczka en “No Está Todo Dicho”. Castro es uno de los cantantes más reconocidos del género latino y, con los años, sigue conquistando miles de fanáticos en todo el mundo.

“¿Lo ves fachero a Cristian?”, le preguntó Kaczka y el cantante no pudo evitar bromear: “El Mendoza… El Flavio Mendoza. Tengo buen pelo, se bañó hoy…”.

“¿Del 1 al 10, cuánto lo ves de feliz a Cristian Castro?”, continuó el conductor del programa y el mexicano respondió, entre risas: “Ahí trae un buen 7.50, está bien, llegando al 8”.

Sobre sus influencias musicales, el cantante destacó: “Me gusta Airbag, creo que tienen una voz que llama la atención. Luciano Pereyra me parece una persona destacada. Fabiana Cantilo también. Me gusta Luis Miguel, lo banco… Y me gusta Phil Collins. Me gusta tanta gente”.

Sobre su relación con Luis Miguel, despejó los rumores que suponen rispideces entre ellos: “Lo banco porque es el chairman of the board de nosotros. A mí me conviene que a él le vaya bien porque es una persona a la que yo estoy siguiendo desde chico, aparte de Julio Iglesias, de José José, de Sandro…”.

“Se dice que Cristian Castro es muy divertido pero a la vez, muy caballero, correcto en sus modos, ¿es así?”, preguntó Kaczka y el cantante reflexionó: “Trata de ser tímido y no lo logra. Es un poco caradura, mimoso, orgulloso, tiene varios defectos… Celosón, posesivo un poco pero trato de ser cordial, buen caballero y muy seductor”.

Cabe destacar que Cristian Castro se presentará el próximo 23 de mayo de 2020 en el Movistar Arena, donde dará un concierto en el que repasará sus grandes éxitos.