Viotti logró que el aumento sea del 20% y se actualice cada 6 meses

En la que fue la última sesión de la actual conformación del Concejo, los ediles de la oposición modificaron el proyecto original de la Ordenanza Tributaria y después de un extenso debate se aprobó una suba de los tributos municipales del 20%, -el Ejecutivo proponía un 23,74%- y la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) quedó en el 2,53% y no en el 2,61% original.

En realidad la Tributaria está compuesta por 156 artículos más el apartado específico sobre la Tasa general y los tributos locales. En las generalidades y a diferencia de otras veces, el proyecto sufrió pocas modificaciones. La discusión estuvo focalizada en el cálculo a través de la aplicación de la fórmula polinómica y el % de la UCM.

Leonardo Viotti fue el encargado de presentar el proyecto de la oposición y de fundamentar el mismo.

CAMBIO

Cuando se inició el debate de la Tributaria, el presidente Raúl “Lalo” Bonino se ausentó porque tenía ya previsto un viaje en su agenda, por lo que Jorge Muriel que es el vicepresidente 1° ocupó su lugar, después cómo Muriel era el miembro informante y el Cuerpo no se había constituido en comisión, el oficialista debió bajar al recinto y cómo Mársico también quería participar del debate, se designó un presidente a doc., y entonces quedó como presidente Carina Visintini.

“Hoy votamos una de las ordenanzas más importantes a través de la cual se determina cuáles van a ser los principales ingresos para el año que viene por los tributos y la Tasa General de Inmuebles. La discusión siempre pasa por el % de la UCM y la fórmula polinómica donde el Ejecutivo tomaba como se venía haciendo los últimos años con este cálculo que daba en esta oportunidad un 23,74% y después cada tres meses aumentarlo. La oposición discutimos y decidimos quitar la polinómica y con cálculos que nosotros hicimos creemos que esta fórmula termina dando siempre un porcentaje mayor al que se ve en la realidad, en la calle”, dijo el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti.

También desde la oposición, incluso en el debate previo que se dio en la comisión de hacienda, expresaron que no coinciden en que sea una fórmula científica sino más bien matemática y que esto se refleja en que da un porcentaje superior al de la inflación, y eso es lo que muchos vecinos perciben.

“De aquí en más la fórmula polinómica va a ser tomada como un cálculo de valor de referencia y se va a actualizar cada seis meses y no cada tres como pretendía el intendente, porque si avanzábamos en ese sentido por el acumulado daba que los contribuyentes iban a terminar desembolsando más dinero, entendiendo que debíamos tener un gesto con los vecinos”, dijo Viotti.

Con información de La Opinión