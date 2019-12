Emilio Monzó: “Macri se tendría que jubilar de los cargos, pero no políticamente”

El diputado Emilio Monzó planteó que Mauricio Macri “tendría que jubilarse de los cargos” una vez que le entregue los atributos de mando a Alberto Fernández el próximo martes 10 de diciembre.

No obstante, el presidente de la Cámara de Diputados aclaró que Macri no se puede jubilar políticamente porque “tiene el activo de haber sido presidente, tiene mucha riqueza por lo que ha sido”.

En ese sentido, dijo que tendría que ocupar un lugar de consulta y no repetir lo que hizo Cristina Kirchner. “Acá nos quedamos aferrados al poder hasta la muerte”, dijo en una entrevista con Jonatan Viale en Radio La Red.

Y agregó: “Las generaciones políticas en nuestro país son difíciles de superar, estamos con los mismos políticos desde hace 20 años”.

Respecto al futuro de la oposición, propuso que la referencia, en lugar de Macri, sea “una masa crítica conformada por una nueva dirigencia: estaría Alfredo Cornejo, un Gerardo Morales, un Mario Negri, un Horacio Rodríguez Larreta, una María Eugenia Vidal, un Rogelio Frigerio, Pablo Javkin”.

“Mauricio Macri debe estar por encima de esa mesa como ex presidente. No lo quiero ver pintado de amarillo, porque es la única identidad que se sobrepone a las partes. Si su figura se convierte en algo dogmático, no es bueno para Cambiemos”, señaló Monzó.

Por otro lado, reconoció que su relación con María Eugenia Vidal no es buena y que esto se debe a cuestiones de carácter subjetivo: “Hubo un momento que nos distanciamos, en 2015. El haber decidido, creo que desde ahí nunca pudimos salvar la situación, que ella vaya de candidata a la provincia de Buenos Aires. María Eugenia se jugó muchísimo yendo a la provincia midiendo 4 puntos. Y no dejó un distrito sin pisar".

Monzó anunció que se retirará de la actividad política por un tiempo y abrirá una consultora con el ex diputado Nicolás Massot. Aseguró que está dispuesto a colaborar en todo lo que pueda para que Alberto Fernández tenga éxito. “Si a él le va bien como presidente, quiere decir que a la Argentina le va a ir bien”, concluyó.

