Patricia Bullrich le puso un 10 a su gestión en Seguridad y le respondió a Alberto Fernández

La saliente ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, le pidió este sábado al presidente electo, Alberto Fernández​, que "lea el protocolo de seguridad antes de criticarlo" y se puso "un 10" en su gestión al frente de la cartera durante cuatro años.

"Decir que la nueva ministra no tiene que tirar tiros por la espalda es una falacia", planteó Bullrich en declaraciones a CNN Radio, en referencia a los dichos de Fernández cuando presentó al gabinete que lo acompañará, entre quienes se encuentra la antropóloga Sabina Frederic como titular de la cartera de Seguridad.

El viernes, al presentarla, Fernández aseguró que el tema de la seguridad "se resuelve con igualdad y no a los palos y metiendo bala", y dijo que trabajarán "preservando los derechos de todos, sin necesidad de autorizar que alguien le dispare por la espalda a otro", en una clara crítica al accionar de Bullrich.

"Es una expresión liviana que no tiene que ver con lo que ha pasado y lo que dicen los reglamentos que hemos escrito. El delito se combate de una manera clara y concreta y se les da a la fuerzas la seguridad de que cuando combaten el delito no van a terminar siendo homicidas y los delincuentes víctimas, como pasaba. Las circunstancias específicas de cómo tira un policía es un tema que no puede aislarse de una situación. Lo que dijo es una mentira", explicó la ministra.

Y agregó, en ese sentido: "Desde que estamos en el Gobierno bajó la cantidad de policías muertos y en consecuencia, la de civiles muertos. Cuando uno le da la certeza a la fuerza de seguridad de que la acción de usar el arma cuando hay que usarla no va a ser tergiversada y de que se va a analizar seriamente cuándo es cumplimiento del deber, las fuerzas la usan menos y mejor. Las situaciones anteriores generaban incertidumbre y la incertidumbre puede causar una muerte en un segundo".

Además, afirmó, "el protocolo fue avalado por siete jueces distintos". "Le diría a Alberto que lo lea antes de criticarlo, porque lo que dice no está en ningún lado. No es así. Lo importante es analizar la circunstancia y no dar vuelta la realidad", sumó.

Más frases

Puntaje que le pone a su gestión: "Yo me pongo un 10. Creo que el Presidente le dio un apoyo espectacular a la política de seguridad y el equipo funcionó realmente bien. Todas las cosas que se hicieron fueron avances. Hoy tenemos menos homicidios, menos secuestros, una estrategia contra la trata más profunda, hemos avanzado hacia organizaciones que tienen mucho más que ver con la inteligencia e investigación, tareas contra el lavado de activos que nunca se habían hecho... Pasamos de tasa 8,7 policías muertos cada 100 mil a una de 3. Y al proteger más a los policías protegemos más al civil. Los resultados son concretos".

Los piquetes: "El protocolo antipiquetes nunca salió; no existe. El 6 de enero de 2016 transferimos la Policía Federal en parte a la de la Ciudad. A partir de ese día no tuve más injerencia en las decisiones del orden público de la Capital. A mí me tienen que juzgar por el uso de reglas en lo que a mí me atañe, como lo es la autopista de Ezeiza, la Panamericana, el Puente Pueyrredón... Y nunca en mi gestión se cortaron autopistas. Cumplimos 100 por ciento con un modelo de orden y convivencia".

La nueva gestión: "No quiero tener un prejuicio (sobre Sabina Frederic). He leído algunos de sus trabajos y creo que es importante que a un ministro lo dejen caminar. A mí de entrada me prejuzgaron y evidentemente tanto yo como todo el equipo logramos mostrar que estábamos en condiciones. (Alberto Fernández) plantea que la única política de seguridad es que haya más igualdad en la sociedad. Todos queremos eso, pero no creo que sea así. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede bajar la tasa de homicidios y de robo teniendo situaciones como la que tiene la Argentina hoy. El delito no tiene clase social, no tiene rostro. Pasa o no pasa".

Su futuro: "El 10 de diciembre quedo desempleada. Todavía no tengo trabajo. Me han ofrecido la conducción del partido (PRO). Es un gran desafío que implica la construcción simultánea de dos momentos: el de la oposición y el de la preparación para volver a ser gobierno. Por supuesto que también voy a trabajar en profundizar las temáticas en las que hemos estado trabajando".

La gestión de Mauricio Macri: "Hemos logrado algunos temas de carácter histórico, como haber terminado un gobierno que no es de signo peronista después de tantos años. El último había terminado en 1928. La Argentina tenía un sistema de poder donde solamente un partido estaba en condiciones de gobernar y los demás siempre tenían enormes dificultades por cómo el partido del poder tenía atrapada una serie de elementos y herramientas que hacen a la gobernabilidad. Desde un punto de vista histórico es un salto hacia adelante, hacia un modelo de alternancia. Hubo políticas públicas muy positivas".

Autocrítica: "Los problemas económicos en parte tienen que ver con problemas derivados de nuestra propia gestión y en parte con esta conformación estructural de una Argentina preparada para gobiernos de sectores que solo defienden sus propios intereses. Evidentemente nuestro talón de Aquiles ha sido la economía. No pudimos revertir la crisis en la que cayó la economía a partir de abril de 2018".

