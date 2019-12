Juan Grabois: “Todavía es difícil encontrar un morocho en las fotos de los ministros”

El dirigente social Juan Grabois cuestionó este sábado el armado del Gabinete del presidente electo, Alberto Fernández, al señalar que "todavía es difícil encontrar un morocho en las fotos” de los ministros designados. En consecuencia, consideró que aún es “un desafío inconcluso” por parte del sector político “la irrupción de los sectores excluidos”.

“A mí me han ofrecido cosas, pero yo soy un pibe de sectores medios altos, estudié dos carreras universitarias. No resultaría ninguna novedad tener un abogado que salga a hablar lindo y que tiene, si se quiere, sensibilidad social. Lo que representaría un cambio es tener a una dirigente que vive en una villa o a un trabajador cartonero en Ambiente”, explicó el referente de la CTEP.

En diálogo con AM 750, Grabois sostuvo que “los laburantes, los villeros, los trabajadores de los barrios” siguen estando afuera de las listas de candidatos ya que, según opinó, “es mucho más difícil negociar (un puesto) para los sectores populares”.

“Hay un desafío que está inconcluso y que es la irrupción de los excluidos en la política. Como fue en la época de (Juan Domngo) Perón la irrupción de la clase obrera, como lo fue en la de (Hipólito) Yrigoyen la de los sectores medios, todavía es difícil encontrar un morocho o morocha en las fotos de los Gabinetes. La política parece ser todavía para la clase media profesional para arriba”, señaló.

En este sentido, el dirigente social remarcó que, para él, a la hora de hablar de políticas públicas “primero hay que discutir las medidas fuertes, después los programas específicos, después el presupuesto, luego los espacios institucionales y, por último, los nombres”.

“A toda la gente que conozco, incluso de mi propia fuerza, que ganó un espacio en la Legislatura, en la Cámara de Diputados o en el Poder Ejecutivo, yo no felicito a nadie. Para mí a la gente hay que felicitarla cuando hace cosas, no cuando es nombrada”, aseguró.

En este sentido, Grabois dijo que tiene “fe" en que "el equipo que Alberto (Fernández) eligió se va a esforzar por no defraudar la esperanza” de la gente que lo votó, aunque reconoció que también hay “una cosa irracional” en esa creencia.

“Yo se lo dije a Alberto. Él lleva sobre sus hombros la posibilidad de no defraudar la esperanza de millones de argentinos, no solamente de la militancia, de los que pusimos la cara y salimos a explicar por qué esto era mejor, por qué no era lo mismo, sino de los millones que tienen ahí depositadas sus esperanzas, sobre todo los más pobres”, agregó.

No obstante, el líder piquetero también elogió al Frente de Todos al destacar que es un espacio que se formó “como construcción de una mayoría” y destacó puntualmente la figura del designado ministro de Economía, Martín Guzmán: “Está formado en instituciones de primer nivel pero con una lógica de pensamiento crítico, no con el alineamiento automático con el Fondo Monetario Internacional”, remarcó al respecto.

Por último, Grabois explicó que desea que la gestión de Cambiemos “quede como un mal recuerdo en la historia argentina” y que Mauricio Macri “no aparezca nunca más” porque “además de haber sido un mal presidente, es un mal ser humano que le hizo daño al país”.

Con información de www.infobae.com