Carta Abierta anunció su disolución: “No queremos quedar como pensionistas de la historia”

"En todas estas dimensiones seguiremos actuando, orgullosos de haber cumplido un largo período de compromisos junto a los gobiernos kirchneristas y durante la resistencia al macrismo. No queremos quedar como pensionistas de la historia, pues nuestra labor fue la que correspondía en los momentos en que era necesario hacerlo".

​De este modo, en un texto titulado "Por un nuevo latinoamericanismo" —publicado en Página 12— la agrupación de intelectuales K, Carta Abierta, anunció su disolución, su última carta. Carta Abierta había nacido en 2008 en medio de la crisis del kirchnerismo con el campo. Entre los referentes de este espacio estaban Horacio González (ex director de la Biblioteca Nacional), Eduardo Jozami, María Pía López y Ricardo Forster, entre otros.

Añaden en su último documento: "Este es el último documento de Carta Abierta, en este momento histórico que optamos por describir con sus luces y sombras, para fundamentar nuestra decisión de atravesar en el futuro inmediato, otras instancias de actuación, dando fin, no sin nostalgia, a la experiencia que nos identificó por más de una década. Hoy más que nunca se precisa un cuerpo de ideas y un territorio intelectual cultural que sepa recoger estos desafíos".

Este último texto comienza hablando de las rebeliones en Latinoamérica ("Con asombrosa rapidez, se han producido en Latinoamérica un conjunto de hechos conmocionantes") y continúa sobre los "golpes de estado que parecen de fabricación casera y que no desean confesarse de ese modo a así mismos".

En el último párrafo, de un artículo de 25 mil caracteres, aseguran que quedarán integrados a los nuevos ámbitos de "discusión, apoyo, estudio y crítica constructiva, que en estas cruciales circunstancias latinoamericanas se desprendan de las decisiones tomadas por el gobierno popular encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".

La historia de Carta Abierta tuvo su década. Allá, por 2011, cuestionaron que el Premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, hablara en la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires.

En esos meses también tuvieron una rivalidad con uno de sus contrincantes, Eduardo Duhalde. Es que el caudillo de Lomas los había cruzado fuerte: “ Los imberbes siguen pensando como en los 70 y ahora son unos viejos barbudos y pelotudos ”. Forster le contestó: “Él tiene sus oscuridades enterradas en los años ‘70 , yo no entraría en ese tipo de discusión". Hacia 2012 también surgió una "contra" Carta Abierta, como Beatriz Sarlo como referente.

En 2013, en una de las asambleas, Horacio González no escondió su indignación por la celebración que varios kirchneristas hicieron de la designación de Jorge Bergoglio como nuevo Papa. "No puede ser que compañeros nuestros entren en esa superchería, no puede ser de ninguna manera y hay que criticarla". También definieron como “neogolpismo folletinesco” las denuncias de la prensa de corrupción y lavado de dinero contra el entonces gobierno de Cristina Kirchner.

Uno de los momentos de mayor polémica fue en 2014, a propósito de la candidatura de Daniel Scioli a presidente por el kirchnerismo: “Sería peligroso y negativo que Scioli fuera nuestro candidato”. Lo advirtió Eduardo Jozami, uno de los fundadores del espacio. “Yo si Scioli me jura los 10 mandamientos, yo no lo creo”, decía, por su parte, Aurelio Narvaja.

En los últimos meses, Horacio González tuvo una polémica con el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, luego de que el sociólogo hablara de una "valoración positiva" sobre la guerrilla de los 70.

Con información de www.clarin.com